Dansker jagter borgmesterpost i tysk havneby

Claus Ruhe Madsen vil gøre den tyske by Rostock mere moderne og erhvervsvenlig, hvis han bliver borgmester.

Det er med ønsket om at gøre den nordtyske købstad Rostock mere moderne, at danskeren Claus Ruhe Madsen vil være byens overborgmester.

Søndag er der kommunalvalg i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som Rostock hører til. Og Claus Ruhe Madsen går efter den højeste post.

- Jeg har været meget engageret som erhvervsdrivende og i forskellige foreninger og synes, at det kunne være meget spændende at være med til at styre, hvor vores 800 år gamle by skal føres hen.

- Jeg kan mærke, at mange synes, det er spændende, at jeg er dansk. Danskere er ofte lidt mere pragmatiske, siger Claus Ruhe Madsen.

Han har boet i Rostock i cirka 25 år og har en møbelforretning i byen.

Claus Ruhe Madsen stiller op som løsgænger, selv om flere partier i byen har spurgt, om han ville stille op for dem.

- Jeg har svært ved at passe ind i en partiskuffe, siger han.

Han vil især gerne modernisere Rostock, som ifølge kandidaten "hænger fast i fortiden". Han vil gøre byen mere spændende blandt andet ved at renovere havneområdet, der ligger ud til Østersøen.

Han vil satse på kollektiv trafik og cykelstier, skolerne skal digitaliseres, byen skal være fri for plastikkrus og andet plastikservice, og så skal der - hvis det står til Claus Ruhe Madsen - bygges et nyt teater.

Desuden vil han arbejde for, at flere kommer i arbejde, at erhvervslivets forhold forbedres, og at der kommer bedre handelsforbindelser til Danmark og Sverige, der ligesom Rostock har kyst ud til Østersøen.

- Jeg vil gerne have en by, der er fremme i skoene, siger Claus Ruhe Madsen.

For at blive valgt som overborgmester skal man som kandidat have mindst halvdelen af vælgernes stemmer. Der er ni kandidater, og hvis ingen af dem får den påkrævede andel stemmer, skal der afholdes omvalg.

I så fald skal vælgerne i Rostock til valg igen om tre uger.

Claus Ruhe Madsen er 46 år. Han er født og opvokset i København, men flyttede med sine forældre til Vestjylland som ung, hvor han gik på Struer Gymnasium.

Han er gift med en finsk kvinde, og de har et barn sammen.

