Dansker og to østrigere løsladt af Iran lander i Belgien

En dansk statsborger, der har været tilbageholdt i Iran i syv måneder, er natten til lørdag ankommet til Belgien.

Det oplyser en journalist fra det franske nyhedsbureau AFP.

Danskeren er ankommet til Belgien sammen med to andre løsladte europæere, to østrigsk-iranske statsborgere.

De tre landede ifølge AFP-journalisten på den militære flybase Melsbroek lidt uden for den belgiske hovedstad, Bruxelles, kort før klokken 02.45.

De blev budt velkommen af den belgiske udenrigsminister, Hadja Lahbib, samt danske og østrigske diplomater.

De tre europæere blev sat om bord på et fly fra Iran fredag og mellemlandede ifølge planen i Omam, hvor de skulle have et lægetjek.

Det danske udenrigsministerium bekræftede fredag eftermiddag over for Ritzau, at den danske statsborger var blevet løsladt efter syv måneder.

Vedkommende blev anholdt i Iran i november 2022 i forbindelse med en demonstration for kvinders rettigheder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Danskeren er en af i alt fire europæere, som Iran har løsladt som led i en fangeudveksling med Belgien, har en talsperson for den belgiske regering tidligere oplyst til AFP.

Den belgiske hjælpearbejder Olivier Vandecasteele, der har været tilbageholdt i Iran, blev løsladt for en uge siden. Siden fulgte danskeren og de to østrigere.

Ifølge det østrigske udenrigsministerium er der tale om Massud Mosaheb og Kamran Ghaderi, der har været tilbageholdt i henholdsvis 1586 og 2709 dage.

Da der er tale om en personsag, afviste udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) fredag at gå i nærmere detaljer om sagen eller give yderligere oplysninger om danskeren.

Til gengæld for de i alt fire europæere har Iran fået udleveret diplomaten Asadollah Assadi, som i 2021 blev idømt 20 års fængsel ved en belgisk domstol for planer om terrorangreb i Frankrig.

