Dansker var udsendt: Ebolasyge og sygeplejersker udstødes

Under forårets ebolaudbrud i DRCongo oplevede dansk sygeplejerske stigmatisering af syge og personale.

Der er i denne uge igen blevet erklæret et udbrud af den dødelige sygdom ebola i Den Demokratiske Republik Congo.

Seneste melding er ifølge nyhedsbureauet AFP, at mindst 20 er døde efter i alt 26 sygdomstilfælde.

Situationen kan blive kompliceret af både uvidenhed i befolkningen og usikkerhed i regionen.

Det fortæller den danske sygeplejerske Astrid Opstrup. Hun var udsendt for Læger uden Grænser under det seneste udbrud i DRCongo.

- Startfasen kan være kritisk i forhold til at få det inddæmmet. Der er en usikkerhed i samfundet lige i starten, hvor folk er i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er ebola, siger hun.

Astrid Opstrup var til i havnebyen Mbandaka i løbet af maj og juni.

Det udbrud blev erklæret afsluttet for godt en uge siden.

Men nu er ebola brudt ud på ny i en anden del af landet - omkring byen Mangina.

Her kompliceres situationen yderligere af, at væbnede grupper og landets hær er i konflikt i området.

Astrid Opstrup understreger, at hun ikke ved noget om det specifikke udbrud, men forklarer, at krig og epidemier er en kritisk kombination.

- Hvis sikkerhedssituationen i landet er dårlig, så kommer folk heller ikke ind på centrene. Det skyldes, at de ikke tør forlade hjemmet, deres huse og landsbyerne, fordi det er for usikkert, siger hun.

- Så bliver det familien, der tager sig af patienterne. Det skal det jo ikke være, for det er simpelthen for usikkert.

I første omgang er 12 af DRCongos egne eksperter sendt til området. Torsdag eftermiddag har de fået følgeskab af et internationalt hold med deltagelse af blandt andet Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og Verdensbanken.

Astrid Opstrup ved endnu ikke, om hun bliver udsendt til DRCongo igen for at gøre en indsats.

- Både smittede, som har haft ebola, og også personale, som arbejder med ebola, risikerer stigmatisering, siger hun.

- Vi har oplevet, at naboer ikke har været trygge ved folk, der arbejdede i centre, og at børn af smittede eller folk, der arbejder i centrene, bliver holdt udenfor, og at ingen vil lege med dem.

Derfor venter der ud over arbejdet med at inddæmme epidemien også en stor oplysningsopgave.

- Det er et meget stort og bredt arbejde, når det handler om epidemier, siger hun.

- Siden 2014 er vi blevet meget klogere på ebola, så vi er bedre rustet til udbrud i dag og kan sætte ind med nogle af de ting, der virker. Vi ved, hvad vi har gjort før, og har en masse erfaringer.

/ritzau/