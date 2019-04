To savnede danskere i Sri Lanka er fundet i god behold

Tre danske børn er omkommet i forbindelse med bombeangrebet i Sri Lanka.

Udenrigsministeriet oplyser, at man nu har kontakt til de danskere, der var meldt savnede i Sri Lanka.

Det skriver DR. Det tyder på, at de er i god behold, lyder det videre fra ministeriet.

Tidligere onsdag blev de to danske statsborgere meldt savnet efter søndagens bombeangreb. Det bekræftede den danske ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, til Ritzau.

De to danskere har srilankansk oprindelse.

Det var en pårørende til de danske statsborgere, som havde meldt dem savnet, efter at vedkommende havde haft svært ved at komme i kontakt med dem.

- Vi har bedt om at få informationer, hvis der er nogen, der ikke kan komme i kontakt med deres pårørende.

- Vi har fået en henvendelse fra en pårørende, der har svært ved at komme i kontakt med sine forældre, der skulle være på ferie i Sri Lanka.

- Der er tale om to etniske srilankanere med dansk statsborgerskab. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der er op og ned, siger Peter Taksøe-Jensen.

Ambassadøren arbejder i området sammen med 14 personer, der ankom med Forsvarets fly mandag, fra henholdsvis Rigspolitiet, Udenrigsministeriets Borgerservice og akutberedskabet.

Her taler de med danskere, der fortsat er på ferie i Sri Lanka. Anbefalingen er, at de først skal tage hjem, når de alligevel skulle tage afsted, oplyser Peter Taksøe-Jensen. Ifølge ham er danskerne i Sri Lanka påvirket af situationen.

- Der er selvfølgelig en rigtig trykket stemning, når der er sket en så forfærdelig handling, siger han.

Ambassadøren kender ikke tidshorisonten for deres arbejde i området.

- Jeg har en billet hjem til i morgen, men jeg tror ikke på, jeg kommer med det fly, siger Peter Taksøe-Jensen.

Det danske team følger desuden udvikling i forhold til anholdelser i sagen.

Sri Lankas parlamentsformand, Lakshman Kiriella, siger, at 60 personer nu er anholdt i forbindelse med bombeangrebene søndag, der hidtil har kostet i alt 359 mennesker livet.

Heriblandt tre danske børn. Han tilføjer, at der ventes at blive foretaget over 100 anholdelser.

Det hed tidligere, at "over 100 personer" allerede var anholdt, men tallet er nedjusteret til 60.

Ifølge forsvarsministeriets talsmænd havde en af angrebsmændene bag det dødelige angreb mod hoteller og kirker studeret i både Storbritannien og Australien.

Myndighederne bekræfter, at efterforskningen har vist, at der var ni selvmordsbombere. Otte er blevet identificeret.

Det hedder samtidigt, at gruppens leder selv begik selvmord på Shangri-La Hotel. En af selvmordsbomberne var en kvinde.

/ritzau/