To danskere forsvundet på vandretur fundet i god behold

To danskere, der forsvandt på en vandretur mellem Sverige og Norge, er fundet i god behold i Norge. Det oplyser politiet ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet i Nordland skriver, at de to danskere blev fundet i en turisthytte på den norske side.

- De frivillige som fandt danskerne vil også fragte dem ned. Politiet takker alle, som har været en del af indsatsen, skriver det.

Mandag eftermiddag indledte både norsk og svensk politi en redningsaktion, da to danske søskende - en mand i begyndelsen af 30'erne og en kvinde i slutningen af 20'erne, efter en vandretur ikke var dukket op til aftalt tid søndag.

De skulle være gået fra Abisko i Sverige, hvorfra deres tur begyndte torsdag, til Narvik i Norge.

Det var også i Abisko, at de senest blev set, indtil de mandag blev fundet i god behold. De er blevet beskrevet som værende godt udstyret til deres tur, da de tog afsted.

Ifølge NRK har politiet orienteret søskendeparrets familie i Danmark samt den danske ambassade.

Kai Eriksen, der er operationsleder ved politiet i Nordland, fortæller til mediet, at danskerne blev fundet et par kilometer inde i Norge i en hytte ejet af Den Norske Turistforening.

Området, som danskerne har vandret i, er stort set uden dækning. Kai Eriksen tror derfor ikke, at danskerne har været klar over, at der har været en eftersøgning i gang.

Men politiet har endnu ikke haft mulighed for at tale med dem, forklarer han.

Et stort eftersøgningshold bestående af frivillige, redningshunde og politiet har mandag eftermiddag ledt efter de to vandrere i udfordrende vejr i området omkring den norske og svenske grænse.

Også en redningshelikopter blev tilkaldt, men den måtte vende om på grund af lavt skydække.

- Vi er begyndt at trække de frivillige og den del af mandskabet, der har været ude, tilbage, siger Kai Eriksen til NRK.

/ritzau/