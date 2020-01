Danskere i Iran opfordres til at holde sig væk fra optøjer

Holland opfordrer sine borgere til at forlade Irak, mens danskere skal holde sig fra demonstrationer i Iran.

Europæiske statsborgere i Mellemøsten modtager fredag ændrede rejsevejledninger fra deres ambassader efter drabet på den iranske militærleder Qassem Soleimani.

Fredag omkring middag har Udenrigsministeriets Borgerservice opfordret danskere i Iran til at holde sig væk fra demonstrationer og optøjer i landet. Det skriver Borgerservice på Twitter.

- National sørgeperiode den 3.-6. januar 2020 efter drabet på den iranske general Soleimani. Hold dig på afstand af demonstrationer og optøjer, skriver Borgerservice.

Også Holland har udstedt en ny rejsevejledning. Her er der tale om vejledningen for Irak, hvor Qassem Soleimani befandt sig, da han blev dræbt af et amerikansk luftangreb.

Det hollandske udenrigsministerium opfordrer hollændere til at forlade Iraks hovedstad, Bagdad, hvor Soleimani blev dræbt.

- Der er stigende uro og vold i Bagdad og omkring lufthavnen. Situationen er uforudsigelig, skriver Hollands udenrigsministerium i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Frankrig har på lige fod med Danmark opfordret statsborgere i Iran til at holde sig i ro.

Den franske ambassade i Irans hovedstad, Teheran, skriver ifølge Reuters:

- Tre dages landesorg er blevet erklæret efter general Soleimanis død. I denne forbindelse anbefaler vi franske borgere at blive væk fra enhver offentlig samling og at opføre sig fornuftigt og diskret og at afholde sig fra at tage billede på offentlige pladser.

/ritzau/