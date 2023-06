Danskere i Rusland advares om uforudsigelig situation

Det danske udenrigsministerium advarer om, at der er risiko for spredning af misinformation i Rusland.

Det fremgår af ministeriets hjemmeside lørdag aften i kølvandet på et døgns uroligheder og usikkerhed i Rusland. Situationen kan få betydning for danskere i landet, lyder det.

- Situationen i Rusland er fortsat meget uforudsigelig, herunder hvordan sikkerheden for danskere i Rusland påvirkes.

- Der er store regionale forskelle. Udenrigsministeriets generelle anbefaling er fortsat at opholde sig indendørs, skriver ministeriet.

Der har siden fredag været en højspændt stemning i Rusland, efter at lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, beskyldte det russiske forsvar for at have bombet gruppens positioner i Ukraine, hvor de kæmper side om side.

Lørdag bevægede soldater fra den private hær sig mod den russiske hovedstad, Moskva, for ifølge gruppens leder at vælte Ruslands militære ledelse.

Lørdag aften har lederen dog bekræftet, at han er gået med til at stoppe fremrykningen af soldater i Rusland, vende om og nedtrappe situationen.

Det betyder dog ikke, at danskere i Rusland kan bevæge sig frit rundt igen eller uden bekymring rejse hjem, hvis de ønsker det.

- Ønsker du at forlade Rusland, bør du individuelt overveje både konkrete udrejsemuligheder og den lokale situation på dit opholdssted, skriver Udenrigsministeriet.

Omkring 70 danskere befinder sig i Rusland. Det oplyste Udenrigsministeriet i en mail til Ritzau tidligere lørdag.

Det faktiske tal kan både være højere og lavere, og derfor skal det tages med forbehold, lød det.

Alle danskere på listen vil blive kontaktet, har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) skrevet på Twitter.

