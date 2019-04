Danskere i Sri Lanka klarer sig uden hjælp fra ambassade

Enkelte danskere har søgt hjælp hos Udenrigsministeriets kontor i Sri Lanka, fortæller ambassadør.

Mellem 1000 og 2000 danskere har været i Sri Lanka i påskedagene, hvor landet blev ramt af en stribe bombeangreb.

Udenrigsministeriet har efterfølgende oprettet midlertidigt kontor på den norske ambassade i landets hovedstad, Colombo, men kun enkelte danskere har benyttet sig af muligheden for at få hjælp og rådgivning.

Det fortæller Peter Taksøe-Jensen, Danmarks ambassadør i Indien, der står i spidsen for kontoret i Sri Lanka.

- Vi har haft nogle enkelte henvendelser fra danskere, der er i Sri Lanka. Det har hovedsageligt været om, hvordan man skal forholde sig i situationen, og det har vi kunnet hjælpe med, fordi vi er i tæt dialog med de lokale myndigheder, siger han.

Han finder det positivt, at langt de fleste danskere i Sri Lanka har klaret sig uden hjælp fra repræsentanter fra det officielle Danmark.

- Når der er så stort et angreb med så mange dræbte og sårede, så er vi nødt til at tage nogle forholdsregler, så vi er sikre på, at vi kan håndtere situationen.

- At der så har været lidt mindre efterspørgsel, end vi havde regnet med, er positivt.

- Det er et tegn på, at der har været god information - blandt andet fra Udenrigsministeriet i Danmark, siger Peter Taksøe-Jensen.

Han anbefaler, at danske turister bliver i landet resten af deres ferie, men tager i lufthavnen i ekstra god tid i forbindelse med hjemrejsen, fordi der er ekstra travlt.

Udenrigsministeriet har efter angrebet opdateret sin rejsevejledning, så alle ikke nødvendige rejser frarådes.

Peter Taksøe-Jensen fortæller, at Udenrigsministeriet blandt andre har hjulpet den danske familie, der har mistet tre børn i søndagens bombeangreb.

Bestsellerkoncernen bekræftede mandag, at de dræbte var tre af Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens fire børn.

Efter angrebene er der indført undtagelsestilstand i Sri Lanka, hvilket betyder, at militæret har fået ekstra beføjelser.

Peter Taksøe-Jensen fortæller, at gadebilledet i Colombo er mindre hektisk end normalt.

- Situationen er præget af, at angrebet fandt sted for to dage siden. Der er ikke er så meget aktivitet i Colombo, hvor der også er udgangsforbud om natten.

- Der er mere politi og militær i gadebilledet, fortæller han.

Mindst 321 personer har mistet livet ved bombeangrebene, og flere hundrede er blevet såret.

/ritzau/