Danskere opfordres til at forlade Myanmar efter blodig weekend

Cirka 40 danske statsborgere i Myanmar opfordres til at forlade landet, mens der stadig er fly ud af landet.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer de cirka 40 danskere, der befinder sig i Myanmar, til at forlade landet snarest.

- Der er sket en betydelig optrapning den forløbne weekend med over 100 dræbte. Der har været voldsomme kampe med omsiggribende vold.

- Det er på den baggrund, vi har skærpet rejsevejledningen yderligere, så vi nu direkte opfordrer danskere til at forlade landet hurtigst muligt, siger Danmarks ambassadør i Myanmar, John Nielsen.

Militæret tog magten 1. februar, og siden har der været demonstrationer og tiltagende uro i det sydøstasiatiske land.

Officielt er der meldt om 450 dræbte siden kuppet.

Der er ifølge ambassadøren cirka 40 danske statsborgere i landet.

Det er personer, der blandt andet arbejder for internationale organisationer. Nogle har giftet sig og stiftet familie i landet.

- Vi vurderer, at der fortsat er omkring 40 danskere, der er bosiddende i Myanmar.

- Mange af dem forventer at blive i landet. Men vi ved også, at en række familier er på vej ud, siger John Nielsen.

Der er fortsat kommercielle flyruter ud af Myanmar, men det er ifølge ambassadøren uvist, hvor længe de opretholdes.

Den danske ambassade har løbende kontakt til danskerne i Myanmar.

- I morgen (tirsdag, red.) mødes vi med de tilbageværende, hvor vi vil redegøre for situationen set fra ambassadens side, siger John Nielsen.

Ambassaden vil fortsat stå til rådighed for hjælp og vejledning, også for de danskere der vælger at blive i landet.

- Ambassaden fortsætter og vil være i funktion og rådgive de danskere, der er her, siger John Nielsen.

Hvis man vælger at blive i landet, bør man holde sig mest muligt på sin bopæl, lyder rådet ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Weekendens begivenheder har udløst international fordømmelse.

Blandt andet har 12 landes forsvarschefer, heriblandt Danmarks, fordømt militærjuntaen.

USA har mandag meddelt, at man suspenderer en handels- og investeringsaftale med Myanmar, indtil den demokratisk valgte regering bliver genindsat.

Onsdag aften mødes FN's Sikkerhedsråd for at drøfte den seneste udvikling i Myanmar.

/ritzau/