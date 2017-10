Danskerne har meget stor tiltro til EU

To af tre danskere finder EU-medlemskabet godt, viser meningsmåling i EU. Otte af ti ser dansk fordel i EU.

Danskerne ser endnu mere positivt på EU end borgere i de andre 28 medlemslande.

Det viser en EU-meningsmåling, som instituttet Parlemeter har lavet for EU-Parlamentet. De interviewede fra 23. september til 2. oktober 27.881 borgere over 15 år i 28 EU-lande. Venstre har udtrukket de danske tal.

To af tre danskere - 67 procent - finder medlemskabet godt. Kun otte procent finder medlemskabet dårligt. Over otte af ti danskere - 81 procent - mener, at Danmark har fordel af EU, kun 11 procent er uenige.

Langt de fleste danskere - 80 procent - mener, at deres stemme tæller i EU. Kun 16 procent er uenige. Næsten alle danskere - 94 procent - mener, at deres stemme tæller i Danmark. Kun fire procent er uenige.

Venstres EU-parlamentariker, Morten Løkkegaard, mener, at danskerne dels ser fordelene ved EU i lyset af briternes farvel med brexit. Dels har de set EU stoppe migrationen efter den massive tilstrømning af migranter i 2015.

- EU-samarbejdet leverer resultater, hvor det er helt nødvendigt: På de ydre grænser. Vi har fået stoppet den værste del af tilstrømningen. Og vi har fået sikret en mere stabil økonomi efter kriseårene, mener Morten Løkkegaard.

- Med brexit har folk set, at alternativet til at være med i klubben er væsentligt dårligere. Briterne er på vej ud i sumpen. De har krise. Deres økonomi skranter. De har den laveste vækst i EU. Firmaerne flygter.

Spørgsmål: Er danskerne snusfornuftige eller frygter de, at det er dyrt for et lille land at stå uden for EU?

- Vi kan for første gang i 40 års medlemskab sammen med briterne se et spejl. Nu er det ikke kun et spørgsmål om fornuften og det økonomiske ræsonnement, siger Morten Løkkegaard.

- Nu kan man se politisk, hvad det betyder ikke at være en del af samarbejdet.

/ritzau/