Danskernes spillelyst gør Mette F. til bookmakers Nato-favorit

Der spekuleres vidt og bredt i, hvem der bliver Natos næste generalsekretær, og det er ingen undtagelse hos den danske bookmaker Bet25.

Fredag aften er det den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), der spås de bedste chancer. Hun giver pengene to gange igen.

Ifølge Morten Olsen, der er head of odds hos Bet25, skyldes det blandt andet, at danskerne er vilde med at oddse på landets statsminister. I hvert fald er 95 procent af alle indsatser placeret på Mette Frederiksen, siger han.

Morten Olsen forklarer videre, at det er noget uvant for bookmakeren at lave denne slags odds.

- Det er jo ikke ligesom at sætte odds på en Premier League-kamp. Det kræver en del research fra vores side, fordi vi bevæger os ud på lidt ukendt territorie.

- Så laver vi en masse research og kigger på, hvad de kloge hoveder udtaler sig om, og så prøver vi at sjusse os frem til fair odds, siger han.

Nogle gange rammer de plet, mens de andre gang skyder "skyder lidt ved siden af". Han nævner Mette Frederiksen som et eksempel, de har været nødt til at sætte oddsene ned på, fordi der er faldet så mange odds på netop hende.

Onsdag aften gav hun pengene seks gange igen, og det er altså nu nede på en tredjedel.

- Vi har x antal kroner, vi vil tabe, før vi retter oddset til. Det er både manuelle og automatiserede systemer, der søger for, at vi retter oddsene til efter risikoen, siger Morten Olsen.

Den britiske forsvarsminister Ben Wallace havde onsdag aften de laveste odds, hvor han gav pengene tre gange igen.

Siden har den britiske premierminister, Rishi Sunak, været på besøg i Det Hvide Hus hos USA's præsident, Joe Biden. Her kaldte Biden Ben Wallace for et godt på en ny generalsekretør.

- De har en kandidat, der er meget kvalificeret, lød det fra Joe Biden torsdag aften.

Fredag aften giver Ben Wallace pengene fire gange igen. Og grunden til hans højere odds skyldes udelukkende, at Mette Frederiksens odds er faldet, forklarer Morten Olsen.

Estlands premierminister, Kaja Kallas, og Hollands premierminister, Mark Rutte, lå onsdag ligesom Mette Frederiksen til odds 6. De giver nu begge pengene ti gange igen.

