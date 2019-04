Danskernes syn på migration har ændret sig siden september

En undersøgelse viser et fald i andelen af danskere, der ønsker migration på dagsorden til EU-parlamentsvalg.

Andelen af danskere, der mener, at migration skal være på dagsorden under den kommende valgkamp til europarlamentsvalget i maj, er faldet med 14 procentpoint siden september.

Det viser en ny undersøgelse fra Eurobarometer, hvori 27.966 EU-borgere fra 15 år og opefter er blevet interviewet om EU og det kommende valg. 1049 danskere har deltaget.

I undersøgelsen sammenligner Eurobarometer de nye resultater med tal fra dets forrige rundspørge i september.

41 procent af de adspurgte danskere mener, at migration skal prioriteres i valgkampen - hvilket er under EU-gennemsnittet på 44 procent. Samtidig er faldet i interesse for migration siden september størst i Danmark.

Langt størstedelen - 68 procent - af de adspurgte danskere mener, at klimaforandringer bør have en central plads i EU-valgkampen.

/ritzau/