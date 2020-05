Dårligt vejr stopper opsendelse af historisk amerikansk rumraket

Rumkapslen "Crew Dragon" bliver alligevel ikke sendt ud i rummet onsdag aften. Næste forsøg bliver på lørdag.

Opsendelsen af den amerikanske raket "SpaceX Falcon 9" og den tilkoblede rumkapsel "Crew Dragon" er udskudt blot 17 minutter inden planlagt affyring.

Det oplyser den amerikanske rumfartsadministration, Nasa.

Vejret over affyringsrampen i Florida er for dårligt, og billeder fra rampen viser, at mørke skyer har samlet sig over raketten.

15 minutter inden den planlagte affyring bad kontrolrummet om mere tid, men kort efter blev affyringen afblæst.

Opsendelsen var planlagt til at begynde onsdag klokken 22.33 dansk tid.

Næste forsøg bliver lørdag 30. maj klokken 21.22 dansk tid.

De to amerikanske astronauter i "Crew Dragon", Robert L. Behnken og Douglas G. Hurley, sidder fortsat i rumkapslen. Her har de siddet i de seneste timer, imens de ventede på, at raketten blev affyret.

Det er den amerikanske milliardær og ejer af bilmærket Tesla og rumfartsselskabet SpaceX, Elon Musk, der sammen med Nasa står bag den planlagte opsendelse.

Det er første gang i ni år, at USA sender en bemandet raket ud i rummet fra amerikansk jord. Og det er første gang nogensinde, at et privat selskab står bag en opsendelse, hvis det lykkes.

Onsdag trak de to astronauter i tøjet cirka klokken 18.30 dansk tid. Derefter hilste Elon Musk på dem, inden de sagde farvel til deres familier og satte sig ind i hver deres Tesla-bil for at køre mod affyringsrampen på det historiske Kennedy Space Center i Florida.

I bilerne ud til affyringsrampen havde Robert L. Behnken og Douglas G. Hurley valgt at lytte til AC/DC's "Back in Black" og nationalmelodien "The Star-Spangled Banner", skriver Sky News.

Sædvanligvis ville tilskuere have hobet sig op for at se rakettens affyring, men coronakrisen havde fået Nasa til at bede folk om at blive hjemme.

Det afholdt dog ikke USA's præsident, Donald Trump, og førstedame Melania Trump fra at møde op for at overvære den historiske begivenhed.

De får nu en ny chance for at overvære begivenheden lørdag.

/ritzau/