Dårligt vejr udsætter emiraternes første Mars-mission

De Forenede Arabiske Emiraters opsendelse af rumsonde til Mars er blevet udskudt til torsdag.

De Forenede Arabiske Emirater har udskudt opsendelsen af en rumsonde til planeten Mars.

Det oplyser regeringen på Twitter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Rumsonden med navnet al-Amal, som kan oversættes til håb, skulle være sendt afsted tirsdag aften dansk tid. Men dårligt vejr i Japan, hvorfra den skal sendes mod Mars, er kommet i vejen.

Derfor bliver den i stedet sendt afsted torsdag aften dansk tid.

De Forenede Arabiske Emirater, som består af syv emirater, er med opsendelsen på vej til at blive den første arabiske nation til at sende en rumsonde til Mars, skriver AFP.

Projektet er et af tre igangværende forløb for at sende en rumsonde til Mars. Også Kina og USA har planer om at sende rumsonde mod den røde planet i 2020.

De forsøger alle at udnytte perioden, hvor Jorden og Mars er tættest på hinanden. Det er dog stadig en afstand på 55 millioner kilometer, der skal tilbagelægges for at nå Mars.

Emiraternes rumsonde ventes at nå Mars' kredsløb i februar 2021. Når den er der, vil den bevæge sig rundt om planeten i 687 dage. Det svarer til et Mars-år.

Formålet med missionen er at levere et omfattende billede af vejrdynamikkerne i Mars' atmosfære. Det skal bane vej for videnskabelige gennembrud.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der i øjeblikket otte aktive missioner, som undersøger Mars. Nogle er i kredsløb rundt om planeten, mens andre er landet på planetens overflade.

De Forenede Arabiske Emirater har ifølge Reuters sat et ambitiøst mål om bosættelse på Mars senest i 2117.

