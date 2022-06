Data antyder 15.000 millionærer vil forlade Rusland

Der er tegn på, at omkring 15.000 millionærer forsøger at forlade Rusland. Det oplyser det britiske forsvarsministerium.

- Ansøgninger om tilladelser til udvandring af landet tyder på, at tusindvis af millionærer forsøger at komme ud.

Det oplyser det britiske ministerium og tilføjer, at den fortsatte udvandring af erhvervsledere og oligarker formentlig vil skade Ruslands økonomi på lang sigt.

Oplysningerne har det britiske forsvarsministerium offentliggjort fredag. Det er sket i en daglig briefing om udviklingen Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Om krigshandlingerne i det østlige Ukraine siger ministeriet med henvisning til britiske efterretninger, at Rusland formentligt vil gøre nye forsøg på at vinde mere momentum i bestræbelserne på at omringe byen Sjevjerodonetsk sydfra.

Også med henvisning til britiske efterretninger lød det torsdag fra ministeriet, at Rusland står over for at skulle foretage en farlig krydsning af floden Siverskyv Donets ved Sjevjerodonetsk. Det skyldes, at alle broer over floden i området er ødelagt.

- Ruslands styrker i Donbas opererer højst sandsynlig i stigende grad ud fra improviserede og ikke forberedte aktioner i grupper, som er stærkt underbemandede, hed det i de britiske efterretninger torsdag.

Russerne angreb i maj Kyiv, men blev tvunget på tilbagetog. Rusland har siden haft fokus på at vinde kontrol over hele industriregionen Donbas i det østlige Ukraine.

Omkring 10.000 civile er fanget i Sievjerodonetsk. Byen havde oprindeligt 100.000 indbyggere. Det oplyser guvernøren i Luhansk, Sergij Gaidaij, på budskabsmediet Telegram.

Ukrainerne har sagt, at de har desperat brug for flere forsvarsvåben.

/ritzau/Reuters