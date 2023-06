Data fra biler og vindmøller er nøglen til mere grøn energi

Sent tirsdag aften indgik EU-Parlamentet og EU-landene en foreløbig aftale om en ny datalov.

Det skriver Rådet, hvor landene er repræsenteret, i en pressemeddelelse.

Den såkaldte Data Act skal sikre, at data bliver gjort mere tilgængelige for både brugere og virksomheder.

Det vil bidrage til den digitale omstilling, siger Erik Slottner, Sveriges minister for offentlig administration i pressemeddelelsen.

- Aftalen vil sætte fart i vores unions digitale omstilling. Når Data Act træder i kraft, vil den låse op for det økonomiske og samfundsmæssige potentiale for data og teknologier og bidrage til et indre marked for data.

- Den vil forbedre det indre marked ved at lade data flyde frit inden for EU på tværs af sektorer til fordel for vores borgere og virksomheder, siger Erik Slottner.

Loven omfatter data fra blandt andet biler og køleskabe, der er koblet på internettet.

Også data fra vindmøller vil blive mere tilgængelige.

Det åbner for et helt nyt erhvervseventyr, skriver interesseorganisationen Dansk Industri (DI) i en pressemeddelelse onsdag.

- Data kan blive det nye guld for EU-landene, og vi er glade for, at Data Act nu er faldet på plads, siger digitaliseringspolitisk chef Andreas Holbak Espersen.

- Data om for eksempel vores energiforbrug og adfærd som kunder er nøglen til mere grøn omstilling og bedre produkter.

Konkret vil den nye lov betyde, at kunder skal gives adgang til deres data.

Mange virksomheder skal derfor i gang med at investere i en platform til det formål. Det ligger der en stor opgave i, siger Andreas Holbak Espersen.

Han understreger samtidig, at loven succes vil afhænge af implementeringen. Det skal i praksis være så nemt som muligt for virksomhederne at dele data, siger han.

- Ellers risikerer vi, at lovgivningen ikke virker i praksis, men kun ser flot ud på papir.

Aftalen er foreløbig. Det betyder, at både landene og EU-Parlamentet formelt skal godkende den, før den kan træde i kraft.

