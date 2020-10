Dødstrusler er en del af hverdagen for de kvinder, der kæmper for retten til abort i USA. En ret, som landets abortmodstandere mener, er ensbetydende med at myrde børn og forgribe sig på Guds skaberværk. Kristeligt Dagblad har mødt to kvinder, der står over for hinanden i den ophedede amerikanske abortdebat