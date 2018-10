De to favoritter i Brasiliens præsidentvalg

JAIR BOLSONARO:

* 63 år, er født i Glicerio i delstaten São Paulo.

* Den tidligere kaptajn i hæren er far til fem børn fra tre forskellige forhold.

* Han leder det lille højreorienterede Socialliberale Parti, som kun råder over otte ud af 513 pladser i parlamentet. Han har i 27 år været valgt ind i parlamentet for forskellige partier. 6. september overlevede han et knivattentat under et valgmøde.

FERNANDO HADDAD

* 55 år, født i byen São Paulo. Faderen var indvandret til Brasilien fra Libanon.

* Haddad er uddannet økonom og har et doktorgrad i filosofi. Han er gift og far til to børn.

* Han er Arbejderpartiets moderate kandidat ved præsidentvalget søndag som erstatning for den tidligere præsident Luiz Inazio Lula da Silva. Lula afsoner en fængselsdom for korruption og fik forbud mod at stille op til valget.

Kilde: AFP, Guardian

/ritzau/