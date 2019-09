Når sportsfolk søger lykken og hopper af

Fem cubanske fodboldspillere er hoppet af i weekenden i Canada, og fortsætter en lang tradition blandt idrætsudøvere, der benytter deres øgede privilegier og muligheder til at søge en bedre karriere og liv i andre lande

I weekenden gav tilværelsen som cubansk landstræner nok anledning til endnu flere grå hår end normalt. For ud over at være en fodboldmæssig miniputnation, blev landstrænerens udsigter til i fremtiden at kunne stille et nogenlunde slagkraftigt hold yderligere vanskeliggjort.



Efter det cubanske fodboldlandshold havde fået noget af en lektion i Toronto af Canada i en landskamp, der endte 6-0, var det ikke hele truppen, der tog del i den efterfølgende granskning af, hvad der var gået galt. Fem af spillerne forsvandt nemlig kort efter kampen. Mandag aften kunne cubansk tv så oplyse, at de fem havde benyttet udebaneturen til at hoppe af. En af spillerne var Yordan Santa Cruz, der betragtes som en af landets absolut bedste spillere.

Fodboldspillere, der benytter udenlandsture til at hoppe af, er ikke nyt i Cuba. I juni hoppede fire andre landsholdsspillere af, da de var med landsholdet i USA til turneringen Gold Cup. Og det er blot seneste eksempler ud af 45 cubanske fodboldspillere, der på den måde har valgt af søge lykken andetsteds siden årtusindeskiftet.

Det er ikke kun et cubansk fænomen, at idrætsudøvere hopper af, når de er på sportslige besøg i andre lande. I 2015 nægtede en stor del af det eritreanske landshold at stige ombord på flyet hjem igen efter en landskamp i Botswana.

Så sent som i marts forsvandt også fem løbere fra det østafrikanske land i forbindelse med VM i Cross, der blev afholdt i Aarhus. Eritreanske idrætsudøvere har i en lang række tilfælde brugt sportsbegivenheder i udlandet til at slippe ud af kløerne på hjemlandet, hvor FN-rapporter beretter om slavelignende forhold og tortur som rutine.



Traditionen omkring afhopningerne i forbindelse med sportslige begivenheder går langt tilbage. Især under olympiader har de været et fast indslag. Under OL i Moskva i 1980 forsvandt fem afghanske atleter, efter at Sovjetunionen havde invaderet deres hjemland. I Montreal 1976 forsvandt ligeledes fem atleter, mens OL i München i 1972 bød på hele 117 afhoppere.

Historisk set har det dog især været Cuba, der har været hårdt ramt af afhoppende sportudøvere, fortæller Jan Gustafsson. Han er lektor i spansk og latinamerikastudier. Han er da heller ikke overrasket over nyheden om de afhoppede fodboldspillere, der lægger sig i forlængelse af et hyppigt fænomen blandt cubanske idrætsudøvere. Alt fra balletdansere til boksere og volleyballspillere har taget beslutningen om ikke at vende tilbage fra konkurrencer i udlandet. Han fortæller, at eksemplerne er utallige i cubansk historie og ikke kun blandt sportsfolk, men også særlige kunstnere.

”Det har været et privilegium tilkommet de få at kunne rejse udenlands. Sportsfolk har jo derfor været i 'risikogruppen' for afhoppere, da man jo har været nødt til at lade dem rejse udenlands i forbindelse med konkurrencer,” fortæller Jan Gustafsson.

Siden den cubanske revolution i 1959, hvor Fidel Castro overtog magten, har mange cubanere valgt at søge eksil fra den caribiske ø, der i mange år har været præget af fattigdom og ekstrem lukkethed under Castros kommunistiske styre. Cubanerne har primært søgt mod USA, hvor der i dag bor omtrent en million eksilcubanere.

I 2013 begyndte landet dog at åbne sig op. Det blev tilladt at rejse ud, og så blev forholdet til USA væsentligt forbedret, mens Barack Obama var præsident. Den yngre generation fik også forøgede muligheder for jagte en mere velstillet tilværelse.

Optimismen er dog ikke helt den samme længere, fortæller Jan Gustafsson.

”Nu er Donald Trump jo kommet til magten, hvilket har medført en forværring af forholdet til USA igen. Samtidig er Venezuela i så dyb krise, at de ikke længere har mulighed for at støtte Cuba økonomisk. Så det er et land, der ikke er restriktivt i samme grad som tidligere, men som fortsat er præget af fattigdom.”

Muligheden for at komme til et land, hvor levemuligheder ikke har samme begrænsninger, er ifølge Jan Gustaffson den ene af hovedforklaringerne på, at cubanske sportsudøvere igennem efterhånden mange årtier har benyttet deres privilegier til hoppe af. En anden har været et ønske om at forbedre deres karriemuligheder.

”Godt nok har de været det, man kalder statsprofessionelle, hvilket har givet dem en særlig status i Cuba. Alligevel har mange nok vurderet, at det at komme til et andet land med bedre forhold og flere sportslige muligheder har haft en vigtig betydning for karrieren,” fortæller han.

Hvad skæbnen bliver for de fem fodboldspillere, der lige nu befinder sig et sted i Canada, har Jan Gustafsson svært ved at spå om. Tidligere ville de have påkaldt sig eksil, og det givne land ville være forbeholdende med at sende dem tilbage til Cuba grundet situationen i landet. Samme forbehold har man med al sandsynlighed ikke i dag.

Jan Gustafsson mener dog ikke, at det bliver Canada, der ender med at skulle tage den endegyldige beslutning, da den ønskede endestation for de fem fodboldspillere formentlig er lidt mere sydpå.

”Der har været eksempler på cubanere, der har slået sig ned i Canada, men for langt de flestes tilfælde er USA destinationen, som man har for øje. Jeg tror også, at de her fodboldspillere vil bede de canadiske myndigheder om lov til at tage mod den amerikanske grænse," fortæller Jan Gustafsson og fortsætter:



"Nu må vi se, hvad der sker. Der er jo heldigvis ikke helt de samme konsekvenser forbundet med at vende hjem som tidligere, hvor der kunne vente fængselsstraffe og lignende. Men skulle de være nødsagede til at vende tilbage, vil deres karrierer i hjemlandet nok formentligt være ødelagte.”