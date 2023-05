De fleste tyrkiske stemmer fra Europa plejer at gå til Erdogan

Tyrkiske statsborgere uden for Tyrkiet har igen haft mulighed for at stemme til præsident- og parlamentsvalget.

Faktisk mister tyrkiske statsborgere ikke deres stemmeret, hvis de flytter fra Tyrkiet til et andet land.

Derfor har selv tyrkiske indvandrere, som kom til Danmark som gæstearbejdere for over 50 år siden, stadig stemmeret. Medmindre de altså opsiger deres statsborgerskab.

Ifølge tal fra den øverste valgmyndighed i Tyrkiet, YSK, er der godt 3,3 millioner med stemmeret, som er bosat uden for Tyrkiet. Og i år har 1,7 millioner af dem valgt at stemme. Det svarer til over halvdelen.

I Danmark er der omkring 36.000 tyrkiske statsborgere med stemmeret. De kunne afgive deres stemme i både Aarhus og København.

De fleste stemmer fra tyrkiske statsborgere uden for Tyrkiet plejer at gå til landets præsident siden 2014, Recep Tayyip Erdogan fra det konservative parti AKP. Andelen af stemmer til Erdogan har faktisk været højere i udlandet end i Tyrkiet til de seneste to præsidentvalg.

Men hvorfor er Erdogan så populær i Europa?

Til det tyske medie Deutsche Welle siger forsker i integration Yunus Ulusoy fra universitetet i Duisburg-Essen, at de første tyrkiske gæstearbejdere, der emigrerede til Tyskland, primært kom fra den anatolske højslette.

Det er for eksempel byer som Konya, Kayseri og Sivas. I de områder er befolkningen traditionelt mere konservative.

- Når folk emigrerer, fortsætter de værdier, som de bragte med sig, med at udvikle sig. Deres religiøse og konservative synspunkter er derfor bevaret i diasporaen, siger han til mediet.

I 2018 fik Erdogan 52,4 procent af stemmerne i Tyrkiet, og fra udlandet fik han 59,4 procent, viser tal fra YSK.

Sådan var det også i Danmark, hvor over 57 procent af de herboende stemmeberettigede valgte at stemme på Erdogan. Valgdeltagelsen var godt 34 procent.

Og i 2014 fik han 51,8 procent af stemmerne i Tyrkiet og 62,3 procent uden for Tyrkiet. Andelen af stemmer til Erdogan fra Danmark var også over 62 procent.

Det kræver mindst 50 procent af stemmerne plus en stemme at vinde præsidentvalget i første runde. Ellers skal den tyrkiske befolkning stemme igen den 28. maj, hvor valget bliver mellem de to kandidater med flest stemmer.

/ritzau/