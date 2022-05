De fleste ukrainske soldater på stålværk meldes at have overgivet sig

Mere end halvdelen af de ukrainske styrker på stålværket Azovstal i den ukrainske havneby Mariupol har overgivet sig.

Det siger i hvert fald Denis Pusjilin, separatistleder for den selvudråbte republik Donetsk i det østlige Ukraine, torsdag.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

- Ikke alle er kommet ud endnu. Processen er stadig i gang. Mere end halvdelen er helt sikkert kommet ud, har lagt deres våben og er kommet ud med et hvidt flag, siger han ifølge Tass til tv-kanalen Solovyev Live.

Ukrainske styrker på det enorme stålværk er over de seneste dage begyndt at forlade det. Ukraine meddelte mandag, at soldaternes kampmission på stålværket var overstået.

Ruslands forsvarsministerium siger torsdag, at 1730 ukrainske soldater fra stålværket har overgivet sig. Det er sket siden mandag.

Tallet er steget med 771 soldater, der har overgivet sig, over de seneste 24 timer ifølge ministeriet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De russiske meldinger er ikke bekræftet fra ukrainsk side. Det er uvist, hvor mange soldater der befinder sig i og under det enorme stål- og jernværk.

Deres skæbne er også uvis. Separatistleder Pusjilin sagde onsdag, at en domstol vil afgøre de ukrainske soldaters skæbner.

Rusland meddelte onsdag, at mere end 900 ukrainske soldater fra stålværket er blevet sendt til en fangelejr i et område i Donetsk kontrolleret af Rusland.

Ruslands forsvarsministerium har også frigivet videoer, der angiveligt viser, at ukrainske soldater får medicinsk behandling.

Styrkerne, der har holdt stand ved jern- og stålværket, er under krigen blevet et slags symbol på Ukraines modstand mod Ruslands angreb.

Mariupol har været udsat for hårde bombardementer fra russisk side. Byen har siden de første uger af invasionen været uden stabile forsyninger af el, varme, rent vand og mad.

/ritzau/