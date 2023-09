De første Abrams-kampvogne fra USA er kommet til Ukraine

Ukraine har modtaget de første amerikanske kampvogne af typen M1 Abrams.

Det meddeler landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag på beskedtjenesten Telegram.

- Der er gode nyheder fra minister Umerov, skriver han med henvisning til Ukraines nye forsvarsminister, Rustem Umerov.

- Abrams er allerede i Ukraine og er ved at blive klargjort til at forstærke vores brigader, skriver Zelenskyj.

Præsidenten nævner ikke, hvor mange kampvogne, der er ankommet.

Det er fire måneder siden, at ukrainske styrker indledte en modoffensiv i det østlige og sydlige Ukraine, hvor store områder er besat af russiske styrker.

Den ukrainske regering har meldt om langsom, men sikker fremgang.

Fra USA har efterretningskilder udtrykt bekymring over, at modoffensiven ikke helt har givet de ventede resultater.

De ukrainske styrker har vundet terræn, men har endnu ikke fremtvunget en større russisk tilbagetrækning, som det skete tre gange sidste år.

Abrams-kampvogne til brug i modoffensiven har længe ligget højt på Ukraines ønskeliste.

I januar lovede USA at sende 31 Abrams-kampvogne til Ukraine, og i sidste uge sagde præsident Joe Biden, at Ukraine ville modtage de første i denne uge.

- Jeg er taknemmelig over for vores allierede for at leve op til vores aftaler! Vi ser frem til nye kontrakter og til at udvide vores forsyninger geografisk, skriver Zelenskyj på Telegram.

Flere europæiske lande, herunder Danmark, har sendt andre typer af kampvogne. Det gælder de tysk fremstillede Leopard og de britiske Challenger-kampvogne.

Ukrainske soldater har tidligere været i Tyskland for at lære at bruge og vedligeholde de amerikanske Abrams-kampvogne.

