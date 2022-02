De første amerikanske soldater er kommet til Polen

De første amerikanske soldater, som er en del af en varslet styrkelse af USA's militære tilstedeværelse i Østeuropa, er ankommet til Polen.

Det oplyser en talsmand for Polens hær til det polske nyhedsbureau Pap.

Et amerikansk militærfly landede lørdag morgen i en lufthavn i det sydøstlige Polen nær grænsen til Ukraine med en mindre gruppe amerikanske soldater, siger talsmanden.

USA ventes at sende i alt 1700 soldater til Polen. De fleste af dem vil efter planen ankomme søndag.

Yderligere 300 amerikanske soldater sendes til Tyskland, mens 1000 amerikanske soldater, der allerede befinder sig på en af USA's baser i Tyskland, flyttes til Rumænien.

Iagttagere ser det som et forsøg fra USA's side på at sende et klart signal til Rusland om, at det ikke har glemt hverken Europa eller Ukraine.

I de seneste uger og måneder har Rusland sendt titusindvis af soldater til grænsen mod Ukraine.

Det har skabt bekymring i både Ukraine og Vesten om, at Rusland er ved at gøre klar til en ny invasion af Ukraine.

Rusland gik i 2014 ind i Ukraine og overtog halvøen Krim med magt.

I denne omgang har Rusland gentagne gange afvist, at landet skulle være ved at forberede et angreb på Ukraine.

Det har imidlertid ikke beroliget vestlige stormagter som USA, EU og Storbritannien. De har alle varslet alvorlige sanktioner i tilfælde af en russisk invasion.

/ritzau/dpa