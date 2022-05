De første ofre for skoleskyderi i Texas bliver begravet

Den lille by Uvalde tager tirsdag afsked med to af de piger, som blev dræbt af 18-årig mand i skoleskyderi.

Den sørgende by Uvalde i Texas er tirsdag begyndt at begrave de 21 børn og lærere, der blev dræbt i et skyderi på en skole i byen for en uge siden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag begraves to tiårige piger.

De var blandt de 19 elever på mellem 9 og 11 år, som blev dræbt sammen med to lærere af en 18-årig person bevæbnet med en halvautomatisk riffel. Gerningsmanden blev dræbt af politiet.

I lyset af tragedien planlægger USA's præsident, Joe Biden, at drøfte den amerikanske våbenlovgivning med medlemmer af Kongressen.

Biden er fortaler for en stramning af loven og mener, at han sandsynligvis er den præsident, som har deltaget i flest mindehøjtideligheder efter masseskyderier.

- Lidelserne er frygtelige. Meget af det kan forebygges. Jeg vil mødes med Kongressen om våben. Det lover jeg, siger Biden i Det Hvide Hus i forbindelse med et møde med New Zealands premierminister, Jacinda Ardern.

/ritzau/