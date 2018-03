De første valgsteder åbner til det russiske præsidentvalg

Interessen samler sig om stemmedeltagelse. Omkring 70 procent af stemmerne spås at gå til Putin.

Klokken 21.00 dansk tid er de første stemmer afgivet ved det russiske præsidentvalg. Det er sket i den fjernøstlige ende af det kæmpemæssige land, meddeler Ruslands statslige tv.

Når den sidste stemme er afgivet klokken 19.00 søndag aften dansk tid i Kaliningrad, starter optællingen.

Vinderen bliver formentlig den siddende præsident, Vladimir Putin.

Putin har domineret russisk politik i 18 år, og det vil han gøre i mindst seks år mere. Kun få betvivler hans personlige popularitet i den russiske befolkning.

Interessen samler sig først og fremmest om, hvor mange der vil møde op for at stemme. Og så også, om man ved valget kan få en antydning om, hvem der vil afløse Putin i 2024, når han til den tid er 72 år gammel.

Omkring 70 procent af stemmerne spås at gå til Putin.

Forklaringerne på Putins popularitet er mange, mener Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland.

- Helt grundlæggende er han populær på grund af sin politik, stil og personlighed, siger han.

Han peger på, at Rusland under de snart to årtier med Putin er blevet "meget mere sammenhængende, velstående og velfungerende".

Godt nok er økonomien gået en hel del ned i gear de seneste år og fattigdom er blevet mere udbredt. Men de negative historier rammer ikke sendefladen på russisk tv.

- Medierne præsenterer alle fordele ved Putin og alle ulemper ved de andre kandidater. Så vælgerne får ikke det ærlige billede, siger Flemming Splidsboel.

Med til at tegne Putin som en stærk leder hjemme er hans ageren på den internationale scene. Men Ikke de vestlige sanktioner som følge af Krim-overtagelsen.

Selv om Rusland ude i verden lige nu associeres med drabsforsøget i England på en russisk eksspion og hans datter, så er det en historie, som ikke mange russiske vælgere har hørt om eller hæfter sig ved.

De hylder, at Rusland med magt har taget halvøen Krim tilbage fra Ukraine, at Rusland spiller en frygtet rolle i den syriske krig

Oppositionsfigur og Putin-kritiker Aleksej Navalnyj, som er blevet forbudt at stille op, opfordrer russerne til at boykotte valget.

- Specielt valgdeltagelsen kan blive interessant. Det siger noget om, om russerne faktisk synes, at valget er interessant. Nogle vil måske blive hjemme, fordi de ved, at Putin alligevel vinder. Nogle bliver hjemme, fordi de simpelthen ikke kan se noget alternativ, vurderer Flemming Splidsboel.

Nogen afløser til Putin om seks år er ikke umiddelbart kørt i stilling.

Men et af de mange bud er den 31-årig guvernør i Kaliningrad, Anton Alikhanov. Det er regeringen og Putin selv, der udpeger guvernørerne i de mange russiske republikker.

/ritzau/