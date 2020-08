De forgiftede og døde russere

Tilhængere af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj siger, at han er blevet alvorlig syg af en kop forgiftet te. Han blev lørdag fløjet til Tyskland for at blive behandlet. Prominente kritikere af Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans regime, er tidligere blevet syge af gift eller myrdet. Her de mest kendte:

* Aleksander Litvinenko: En tidligere russisk agent og afhopper, som døde efter et møde med to russere i London i 2006. Britisk politi har fastslået, at der var det radioaktive stof polonium-210 i en kop te, som slog ham ihjel.

* Anna Politkovskaja: Berømt russisk journalist og aktivist, en hård kritiker af Putin-styret. Ved starten af en reportagerejse til Nordossetien i 2004 blev hun svært forgiftet på et fly og faldt bevidstløs om, da hun drak en kop te. Hun blev to år senere myrdet foran sit hjem i Moskva. Det er ikke opklaret, hvem der bestilte lejemordet.

*Boris Nemtsov: Ruslands dengang mest kendt oppositionspolitiker blev i december 2015 skudt og dræbt på en bro foran Kreml i Moskva. Der var flere tegn på, at det et lejemord.

* Den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter blev i 2018 forsøgt myrdet med nervegiften Novichok i den engelske by Salisbury, hvor han boede. Britisk politi har udpeget to russiske agenter som gerningsmændene.

Kilde: BBC

/ritzau/