De forlod Jorden i et rumfartøj - nu er de retur til ny verden

To amerikanere og en russer er vendt hjem fra international rumstation til en ny verden med coronavirus.

To amerikanske astronauter og en russisk kosmonaut har fredag foretaget en sikker landing i Kasakhstan efter at have opholdt sig på Den Internationale Rumstation (ISS) i månedsvis.

Coronavirus betyder, at de er kommet tilbage til en verden, der ikke er den samme, som de forlod sidste år i et rumfartøj.

Andrew Morgan, Jessica Meir og Oleg Skripotjka landede i det centrale Kasakhstan klokken 07.16 fredag morgen dansk tid.

Under deres ophold på ISS har de hørt om Covid-19, den sygdom som udløses af coronavirus. Den har gennem hele marts og april kostet titusinder livet, ændret dagligdagen for store dele af Jordens befolkning og fået sendt økonomier i knæ.

Andrew Morgan har været på ISS siden juli sidste år, mens de to øvrige ankom i september.

- Touchdown, velkommen hjem, skriver det russiske rumagentur Roskosmos på Twitter.

Sædvanligvis bliver landinger med rumfartøjer i Kasakhstan vist direkte på tv. Men det blev skrottet denne gang på grund af den "epidemiologiske situation", hed det.

Billeder blev senere frigivet af de tre hjemvendte fra rumrejsen. De viste jordpersonale med mundbind og gummihandsker hale de to astronauter og kosmonauten ud af rumkabinen.

- Venligst hold afstand, kunne man høre en af hjælperne sige til de andre.

Astronauten Jessica Meir sagde inden afrejsen fra rumstationen, at hun på forhånd syntes, det var svært ikke at kunne omfavne og kramme familien og venner, når hun ville vende hjem til USA.

Hun regner også med, at hun skal bruge lidt tid på at vænne sig til den nye standard på Jorden: hold afstand.

- Jeg tror, jeg vil føle mig mere isoleret på Jorden, end jeg har gjort her, forklarede hun.

Meir skrev historie i rummet. Hun var den ene del af en duo, der blev det første kvindelige par til at foretage en vandring uden for rumstationen. Det skete sammen med hendes amerikanske kollega Christina Koch i oktober.

