De første Iowa-resultater ventes klar om få timer

Problemer med en ny valgapp er skyld i forsinkelsen, siger demokrater i Iowa. Nevada fravælger appen.

Demokraterne vil fremlægge over halvdelen af de forsinkede resultater fra det såkaldte caucusvalg i den amerikanske delstat Iowa.

Det vil ske klokken 16.00 lokal tid (23.00 dansk tid). Det har Det Demokratiske Parti i Iowa oplyst til de forskellige demokratiske kandidaters kampagnestabe.

17 timer efter, at vælgerne i Iowa stimlede sammen til de såkaldte caucusvalg - på dansk vælgermøder eller forsamlingshusvalg - er der stadig ikke et officielt resultat.

Demokraterne i Iowa har forklaret, at det er problemer med en ny app, der har været skyld i den pinlige start på den demokratiske primærvalgsæson.

I delstaten Nevada har Det Demokratiske Parti meddelt, at den samme app ikke vil være i brug, når delstatens demokratiske vælgere stemmer den 22. februar.

Mens Demokraterne venter på et resultat, er flere af kandidaterne rejst videre fra Iowa til New Hampshire. Her skal det næste primærvalg finde sted 11. februar.

/ritzau/Reuters