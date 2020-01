De første tilfælde af coronavirus har nået Storbritannien

To personer fra samme familie er smittet med coronavirus i Storbritannien. Virusset har nået mindst 20 lande.

Det potentielt dødelige coronavirus fortsætter med at sprede sig globalt.

Fredag er de to første tilfælde således blevet bekræftet i Storbritannien. Det siger Chris Whitty, der er direktør ved det britiske sundhedsvæsen i England.

- Vi kan bekræfte, at to patienter i England, der er fra samme familie, er testet positiv for coronavirus, siger han.

- Vi har forberedt os på tilfælde af coronavirus i Storbritannien, og vi har solide tiltag klar for at håndtere smitte, siger han.

Han oplyser ikke yderligere om identiteten på de smittede.

Ifølge det britiske nyhedsbureau PA bliver de to personer behandlet på et hospital i Newcastle i det nordøstlige England.

Coronavirusset har sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen. I alt har virusset spredt sig til mindst 20 lande.

Den kinesiske sundhedskommission oplyser fredag, at dødstallet som følge af det smitsomme virus er oppe på 212 personer i Kina.

Det samlede antal smittede nærmer sig samtidig 10.000.

Flere europæiske lande har konstateret tilfælde af coronavirus.

Blandt dem er Italien, hvor regeringen fredag har indført undtagelsestilstand. De første to tilfælde på italiensk grund blev bekræftet torsdag.

/ritzau/AFP