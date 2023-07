Konservative snupper Boris Johnsons plads i britisk valggyser

Pladsen efter tidligere premierminister Boris Johnson i det britiske Underhus bliver efter et tæt løb mellem Det Konservative Parti og Labour overtaget af Steve Tuckwell.

Han er - ligesom Johnson - medlem af Det Konservative Parti.

Det står klart efter et suppleringsvalg, som blev afholdt torsdag, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Boris Johnson valgte i juni at forlade det politiske arbejde i Underhuset.

Hans mandat tilhører områderne Uxbridge og South Ruislip vest for den britiske hovedstad, London. Vælgerne her har derfor været ved stemmeurnerne torsdag for at vælge Johnsons afløser.

Det Konservative Parti fik 13.965 stemmer i Uxbridge og South Ruislip og tog dermed pladsen for næsen af Labour, som fik 13.470 stemmer.

Kun 495 stemmer skilte altså regeringspartiet og det største oppositionsparti, skriver avisen The Guardian.

Boris Johnson trak sig fra parlamentet, kort før en længe ventet rapport om flere fester, der blev afholdt i hans embedsbolig i London, mens han var premierminister under coronapandemien.

Konklusionen i rapporten var, at Boris Johnson bevidst vildledte parlamentet adskillige gange i sine udtalelser om festerne.

Festerne blev kritiseret, fordi de brød med de restriktioner, som den britiske befolkning var underlagt på daværende tidspunkt på grund af pandemien.

Der har også været suppleringsvalg i valgkredsen Sommerton og Frome.

Her har det mindre parti Liberaldemokraterne vundet med flere end 21.000 stemmer. Det Konservative Parti fik i samme kreds godt 10.000 stemmer, mens cirka 1000 vælgere stemte på Labour.

Sarah Dyke fra Liberaldemokraterne skal overtage partiets nye plads i Underhuset. Pladsen tilhørte indtil for nylig David Warburton fra Det Konservative Parti.

Han trak sig fra parlamentet efter at have indrømmet kokainbrug og efter beskyldninger om sexchikane.

Endelig har der været suppleringsvalg i valgkredsen Selby og Ainsty. Også her har vælgerne været i stemmeboksene, fordi en konservativ politiker har trukket sig fra det britiske parlament.

Stemmerne herfra er klokken 04.30 dansk tid endnu ikke talt op.

