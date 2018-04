De to koreaer vil arbejde for atomvåbenfri region

Nordkoreas Kim Jong-un og Sydkoreas Moon Jae-in, omfavnede hinanden efter underskrivelse af aftale.

Lederne af Nordkorea og Sydkorea har fredag formiddag dansk tid underskrevet en erklæring, hvor de er enige om at arbejde for at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, omfavnede hinanden efter underskrivelsen af aftalen, hvori de enes om at få skabt en "permanent" og "solid" fred mellem de to lande

Desuden skal de to koreaer nedruste militært og indstille "fjendtlige" handlinger. Den stærkt militariserede grænse mellem de to lande skal omdannes til en "fredszone".

De to lande skal også indgå i multilaterale forhandlinger - blandt andet med USA.

