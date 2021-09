De lovlydige danskere smider corona-åget

Danskerne er lovlydige. De gør, som regeringen siger.

Det giver en effektiv bekæmpelse af coronapandemien.

Det er analysen fra WHO, Verdenssundhedsorganisationen, efter at Danmark fredag droppede betegnelsen "samfundskritisk sygdom" om covid-19.

Smitten er under kontrol i Danmark. Så nu er alle restriktionerne ophævet, og danskerne sætter tænderne i livet som før pandemien - dog med en vis årvågenhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har de bidt mærke i rundt om i verden, hvor der stadig er restriktioner i forskellig grad.

I USA har præsident Joe Biden endda skruet bissen på og kræver nu, at store virksomheder får deres medarbejdere vaccineret.

Mange udenlandske medier zoomede fredag ind på Danmark for at se, hvad det er, de dog foretager sig deroppe i Skandinavien.

- Som mange lande har Danmark under hele pandemien haft sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for at reducere smitten. Men samtidig har Danmark haft stor gavn af, at enkeltpersoner og lokalsamfund frivilligt har efterlevet restriktionerne, siger Catherine Smallwood, WHO's krisechef for Europa, til AFP.

AFP er et fransk nyhedsbureau, og dets historie om Danmark er gået verden rundt.

Her kan man læse, at 73 procent af de 5,8 millioner danskere er fuldt vaccineret. 96 procent af dem er over 65 år.

- Det, der sker nu, er, at virusset vil cirkulere og finde frem til dem, der ikke er vaccineret, siger epidemiologen Lone Simonsen til AFP.

- Nu er virusset ikke længere en social trussel, takket være vaccinen.

I Tyskland rapporterer tv-stationen NTV, at det umiddelbart kan se noget risikabelt ud, det de laver i Danmark.

Men NTV fortæller, at det er det faktisk ikke.

For mange er vaccineret i Danmark. Antallet af smittede er lavt. Og Danmark har et moderne sundhedssystem.

- Alt dette kan Tyskland i øjeblikket ikke fremvise, lyder det fra NTV.

I Storbritannien skriver den slagkraftige avis Daily Mail, at Danmark fejrer sin "frihedsdag".

Politico, der betegner sig som en europæisk avis, noterer også, at der ligger tillid bag den effektive kamp mod coronavirus i Danmark.

I andre dele af Europa har indbyggerne betydeligt mindre tillid til, at myndighederne kan bekæmpe pandemien ordentligt, skriver avisen.

I Sverige skriver Kvällsposten, at ikke alle ser ukritisk på lempelserne.

Avisen har fundet en svensk læge, der arbejder på Vejle Sygehus. Han hedder Mehdi Dahlaki.

- Efteråret er generelt den periode, hvor virus spreder sig mest. Vi håber, at der ikke dukker nye resistente typer op, siger han.

Dahlaki er ifølge avisen personligt glad for, at livet vender tilbage til det normale. Men han mener, at det ikke er helt uproblematisk.

- Rent videnskabeligt er det ikke helt korrekt. Det er stort af folket og regeringen at have holdt ud så længe, som de har gjort.

- Men deltavarianten spreder sig hurtigt. Jeg ville have holdt restriktionerne lidt længere, siger han.

Den tyske netavis dw.com fortæller, at der for første gang, siden pandemien begyndte, holdes koncert med 50.000 deltagere i Europa.

Det sker lørdag i Danmark. The Minds of 99 spiller i et udsolgt Parken.

/ritzau/