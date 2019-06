De næste milepæle for klimaet

* 2019: FN's generalsekretær har indbudt verdens stats- og regeringschefer til klimatopmøde i New York i september. Senere på året er der klimakonference i Chile.

* 2020: Parisaftalen træder formelt i kraft. Landene skal indlevere nye - og helst skærpede - klimamål. De nationale mål skal herefter opdateres hvert femte år.

* 2021: FN's Klimapanel afleverer sin sjette store rapport om klimaets tilstand.

* 2023: Landene skal for første gang under Parisaftalen formelt gøre status over udviklingen med at nedbringe CO2-udslippet.

Kilder: UNFCCC, IPCC.

/ritzau/