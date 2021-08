De sidste amerikanske soldater har forladt Afghanistan

USA har afsluttet tilbagetrækningen af landets soldater fra Afghanistan.

Det oplyser lederen af USA's militære centralkommando, general Kenneth F. McKenzie, sent mandag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er 20 års militær tilstedeværelse i landet slut. USA invaderede Afghanistan i 2001 efter angrebet 11. september.

Siden 15. august, hvor den militante bevægelse Taliban indtog Kabul, er flere end 123.000 civile blevet evakueret fra den afghanske hovedstad.

Det oplyser general Kenneth F. McKenzie.

Han fortæller videre, at den amerikanske ambassadør i Kabul var blandt de ombordværende på det sidste C-17-fly ud af Afghanistan.

USA's præsident, Joe Biden, havde sat en tidsfrist til 31. august, hvor evakueringerne skulle være afsluttet.

Sent mandag aften dansk tid siger en talsmand for Taliban ifølge nyhedsbureauet AP, at gruppen har taget kontrol over lufthavnen i Kabul.

Samtidig fortæller vidner, at der kunne høres skud i Kabul, da nyheden om den amerikanske tilbagetrækning blev offentliggjort i Taliban-venlige medier.

Skuddene var angiveligt en fejring af, at USA efter 20 år er ude af Afghanistan.

