De stod bag mytteriet mod Putin. Hvem er Wagner-gruppen, og hvad venter dem nu?

Hele verden holdt vejret i spænding, da den berygtede Wagner-gruppe forlod den ukrainske front og marcherede mod Moskva i lørdags. Mens den russiske hovedstad begyndte at barrikadere sig, talte Putin til folket og tordnede mod lejesoldaternes leder, Jevgenij Prigozjin.

“Det, vi ser, er en kniv i ryggen,” lød det fra den russiske præsident, som understregede, at der var tale om forræderi.

Men lige så pludseligt, som konflikten eskalerede, lige så pludseligt var spændingen efter et døgn slut. Jevgenij Prigozjin standsede mytteriet, og nu er han angiveligt på vej til Belarus, hvor han har fået lov til at leve i eksil.

Hans lejehær har i samme ombæring trukket sig tilbage. Men hvad kommer der til at ske med de 25.000 soldater, som marcherede med ham mod Moskva? Og hvem er de egentlig?

En global skyggehær

Wagner-gruppen er blevet genstand for international opmærksomhed under krigen i Ukraine, hvor de har kæmpet på russisk side og ved flere lejligheder har spillet en nøglerolle. Men gruppens historie går tilbage til 2014, hvor de blev kendt af omverden som de mystiske soldater, der erobrede den ukrainske Krim-halvø.

Siden har Wagner-lejesoldaterne forgrenet sig til Syrien, hvor de har kæmpet til støtte for diktator Bashar al-Assad, samt til en række afrikanske lande.

På papiret findes gruppen dog slet ikke. Lejesoldater er ifølge russisk lov ulovlige, og Wagner-gruppen lever derfor en slags skyggetilværelse. Og det har faktisk været ganske belejligt, for således har Rusland og præsident Putin formået at nedtone tabene på slagmarken og at tage afstand fra de grusomheder, som Wagner-soldater begår.

Grundlagt af Putins kok

Den 61-årige oligark Jevgenij Prigozjin er tidligere gået under tilnavnet “Putins kok”, fordi han gennem sit fødevareimperium har indgået lukrative kontrakter om at levere mad til Kreml og det russiske militær.

Han havde indtil de seneste begivenheder været en nær allieret af Putin gennem mere end 20 år og nægtede længe at have nogen forbindelse til Wagner-lejesoldaterne, indtil han sidste år erkendte, at han var gruppens grundlægger.

Fremmødte russere ville have taget billeder med Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin, da han trak sin hær ud af Rusland. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix.

I de seneste måneder har Jevgenij Prigozjin kritiseret Ruslands militære ledere for, at landet ikke har opnået væsentlige fremskridt i Ukraine, mens han har positioneret sig selv som en helt med sine udtalelser til medierne og gennem opslag på de sociale medier. Han har dog aldrig kritiseret Putin direkte.

En brutal hjælpende hånd

I takt med at invasionen af Ukraine er trukket i langdrag, er den russiske hær blevet mere og mere afhængig af lejesoldater som Wagner-gruppen. Gruppen er under invasionen blevet indsat til at udfylde hullerne i den russiske hær der, hvor kampene har været mest brutale, og de har ved flere lejligheder givet det russiske forsvar et tiltrængt pusterum.

Lejesoldaterne fra Wagner-gruppen spillede eksempelvis en afgørende rolle i forsvaret mod Ukraines modoffensiv sidste vinter samt under de blodige kampe i østukrainske Bakhmut.

De notorisk brutale lejesoldater har ved flere lejligheder vist deres hensynsløshed under konflikten i Ukraine. Blandt andet da en video med en russisk desertør, der bliver henrettet med en forhammer, så dagens lys i november 2022. Jevgenij Prigozjin morede sig over videoen på de sociale medier, hvor han skrev, at “hunden døde som en hund.”

Nazistiske forbindelser?

Amerikanske efterretningstjenester mener, at størstedelen af Wagner-lejesoldaterne i Ukraine er tidligere indsatte rekrutteret fra russiske fængsler. Ifølge Claus Bundgård Christensen, der er historiker, forfatter og lektor ved Roskilde Universitet, kan man i en vis udstrækning sammenligne gruppens ideologi og brutalitet med den nazistiske elitehær Waffen-SS.

“Wagner-gruppen er præget af nationalistiske og imperialistiske forestillinger om et Storrusland, og vi ved fra deres indsatser i Afrika, at de er ekstremt brutale, terroriserer civilbefolkningen og myrder krigsfanger, og det er også det, der sker i Ukraine. Så langt kan man trække sammenligningen med Waffen-SS,” har han tidligere sagt til Kristeligt Dagblad.

Gruppen menes at have sit navn fra sin militære leder, Dmitry Utkin, en pensioneret russisk militærofficer, hvis kaldenavn var Wagner. Utkin skal have valgt navnet Wagner for at ære Hitlers yndlingskomponist Richard Wagner, og Utkin har nazistiske SS-runer tatoveret over højre kraveben.

Hvad er Wagner-gruppens fremtid?

Jevgenij Prigozjin er efter weekendens fejlslagne mytteri på vej i eksil i nabolandet Belarus. Det fik den belarusiske leder, Aleksandr Lukasjenko, angiveligt forhandlet på plads. Hvad fremtiden helt præcist indebærer for Jevgenij Prigozjin er dog uvist, selvom han næppe kommer til at stå i spidsen for nogen hær af lejesoldater foreløbig. Men hvilken skæbne venter så hans lejesoldater?

Nogle forventer, at gruppen bliver opløst, og at soldaterne vender tilbage til deres respektive hjemlande, mens andre forudser, at lejesoldaterne vil blive optaget i den russiske hær.

Ifølge mediet Politico har russiske militærbloggere spekuleret i, om Prigozjin iværksatte sit mytteri som reaktion på, at Rusland forsøgte at integrere hans lejesoldater i hæren.

Ruslands forsvarsminister beordrede tidligere på måneden, at alle "frivillige enheder" ved fronten i Ukraine-krigen skulle indgå kontrakter med ministeriet inden den 1. juli – hvilket Prigozjin lovede at modsætte sig.

Der er dog flere grunde til, at det er usandsynligt, at Wagner-soldaterne bliver optaget i den russiske hær. Først og fremmest vil det kræve, at Putin stoler på de soldater, som var klar til at angribe Moskva for få dage siden. Det bemærker den tidligere amerikanske general Ben Hodges til britiske Times Radio.

Wagner-gruppens soldater har derudover været vant til bedre forhold, end hvad den russiske hær kan tilbyde. Det pointerer den pensionerede amerikanske major Mike Lyon. Han påpeger også, at lejesoldaternes loyalitet næppe ligger hos Putin.

“Soldaterne er loyale over for manden, Prigozjin. Ikke over for landet, ikke over for missionen,” siger han til CNN.