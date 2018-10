”Vi er, som vi er”: De stolte bayrere holder gudstro og traditioner i hævd

De sydtyske bayrere er lidt som danskerne: gemytlige, arbejdsomme og ikke i tvivl om, at de bor i verdens bedste land – og dét er Bayern, ikke Tyskland. Men idyllen er under opbrud, og alpestaten står over for et politisk jordskælv, som kan ryste hele forbundsrepublikken, når bayrerne om godt en uge går til valg

En kvindelig tjener med svulmende kavalergang og endnu større overarme irettesætter overbærende avisens udsendte, da han beder om en lille øl.

”Her har vi kun Mass,” siger hun.

Mass. En-liters ølkrus. Journalisten betakker sig. Pligten kalder. Vi er på jagt efter den bayerske sjæl, og få steder er formentlig så oplagte at lede som ved den årlige oktoberfest i delstatens hovedby, München, der tiltrækker cirka syv millioner mennesker, og som slutter i morgen.

Man siger, at bayrerne ikke er glade for forandringer, men store forandringer kan være på vej, når befolkningen i Tysklands arealmæssigt største delstat om en uge går til valg. Den gamle konservative Kristeligt Sociale Union, CSU, der stort set har regeret uafbrudt siden efterkrigstiden, står til at miste sit flertal – især på grund af det højrenationale Alternativ for Tyskland, AfD, der spås en jordskredssejr. Forandringerne vil sende rystelser langt op i det politiske system og måske betyde enden på CSU-formandens, den tyske indenrigsminister Horst Seehofers, politiske karriere – hvilket vil gøre forbundskansler Angela Merkels vakkelvorne forbundsregering endnu mere vakkelvorn. Så hvad vil det sige at være bayrer i en tid præget af politisk usikkerhed og opbrud?

”Det vil sige at stå fast på traditioner, det gamle, folkedragten, stambordet, ølbrygningen,” siger Astrid Schmück, en 54-årig münchener med røde læber og et legende blik.

Hun venter på en veninde mellem ølteltene på Wiesn, en forlystelsespark på en plads midt i München bygget til oktoberfesten. Bag os knejser Bavaria, en 27 meter høj bronzekvinde med egebladkrans på hovedet og en løve ved sin side, opført i 1800-tallet af kongeriget Bayerns Ludwig I. Mod nord ringer klokkerne fra oktoberfestens andet store orienteringspunkt, den nygotiske St. Pauls Kirke.

”I Tyskland bliver vi betragtet som specielle og er uelsket af de andre delstater, men mest fordi vi har vundet så mange fodboldpokaler. Så det er bare misundelse,” siger Astrid Schmück.

Hun påpeger, at man i Bayern siger ”mia san mia” – ”vi er, som vi er” – og det betyder, at en bayrer ikke lader sig ændre eller diktere af nogen.

”Fordommen er, at vi er arrogante, fordi vi har alt her. Du bor i Berlin? Jeg holder meget af Berlin, men hvor er der dog snavset. Se, hvor rent her er. Vi kan rigtignok forekomme reserverede, men taler man med os, knækker man skallen, så vil man opleve bayersk hjertelighed,” siger hun.

Astrid Schmück er traditionelt CSU-vælger, men selvom det er ”skammeligt”, at partiet står til at miste sit flertal, stemmer hun denne gang i protest på et parti tættere på den politiske midte, siger hun. Det er godt, at indenrigsminister Horst Seehofer insisterer på en stram asylpolitik, også selvom det har været ved at splitte forbundskansler Angela Merkels koalitionsregering.

”Vil de integreres, er det fint, at de kommer, men vil de ikke det, er der ikke plads til dem her. Og det gør os ikke til nazister, sådan som nogle mener,” siger hun og tilføjer:

”CSU er kommet for langt væk fra sit bagland og bekymrer sig ikke om de problemer, der optager almindelige mennesker. Min mor ligger på hospitalet, og plejeservicen der er blevet ringere. Men regeringen taler stort set kun om flygtningespørgsmålet,” siger hun og tilføjer, at AfD er tossede og ikke har noget politisk program.

”De læner sig blot tilbage og ser, hvordan de andre gør alting galt,” siger hun.

Ved siden af os strømmer folk ind i ølteltene, som snarere er en slags gigantiske træhuse med plads til op mod 5000 mennesker. Ind gennem en dunst af øl og schnitzel, forbi kvinder i traditionelle dirndl-kjoler med blonderede udskæringer og mænd i lederhosen og uldsokker, vaklende dans på bordene, tjenere, som løber slalom med seks liter øl i hver hånd. Ind i en øredøvende larm fra et messingblæserorkester og en schlager-sanger, som får alle til at skråle med på ”en skål, en skål, en skål for gemytligheden”.

Lion, en 21-årig biologistuderende fra München iført lædershorts, inkarnerer den særegne blanding af lokalpatriotisme og åbenhed, af det moderne og det kulturkonservative, som kendetegner mange bayrere, Kristeligt Dagblad møder til folkefesten.

Bayrere er nogle af verdens mest omgæn

gelige mennesker og langt mindre stressede end folk i vesttyske Münster, hvor han studerer, siger han. Øllet i resten af Tyskland er i øvrigt udrikkeligt, forstår man på ham, så han tager et lille lager med til den nordvesttyske universitetsby 580 kilometer herfra. Samtidig stemmer han på det progressive miljøparti De Grønne og glæder sig over, at CSU står til at miste sit flertal.

”CSU er for konservativt og savner empati,” siger Lion, der som mange andre tyskere ikke ønsker at se sit fulde navn i avisen.

Gene Goff, en 51-årig it-rådgiver i læderbukser, er inde på det samme.

”Vi har brug for forandring. Det gamle parti har siddet for længe på flæsket,” siger han.