De stridende parter i Venezuela gør fremskridt i forhandlinger

De norskledede forhandlinger mellem repræsentanter for Maduro og Guaidó går fremad og fortsætter i næste uge.

Repræsentanter for de stridende parter i Venezuela har den seneste uge gjort fremskridt under forhandlinger i Barbados, lyder det fra begge sider af forhandlingsbordet.

Forhandlingerne mellem repræsentanter for Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, og oppositionsleder Juan Guaidó vil derfor fortsætte i næste uge.

Forhandlingerne mægles af Norge ligesom de to tidligere runder af forhandlinger.

Sidst mødtes repræsentanter for parterne i Oslo i maj, hvor de skiltes uden tegn på fremskridt eller planer om at fortsætte forhandlingerne.

Juan Guaidó, der er leder af Venezuelas Nationalforsamling, erklærede i januar sig selv for midlertidig præsident i Venezuela. Han støttes af flere lande, herunder USA og flere lande i EU.

Han har tidligere afvist at genoptage forhandlingerne med præsidenten, indtil Maduro udskriver et nyt præsidentvalg.

Præsident Nicolas Maduro, som ikke personligt deltager i forhandlingerne, kalder den nye runde forhandlinger i Barbados succesfulde.

- Efter en intens arbejdsdag er vi nået frem til seks punkter med den norske regering og oppositionen, siger Maduro på nationalt tv og radio.

Han beskriver ikke nærmere, hvad de seks punkter indebærer.

Norges udenrigsminister, Ine Marie Eriksen Søreide, udtaler i en pressemeddelelse, at parterne har etableret en forhandling, som vil "arbejde fremadrettet og effektivt på at nå frem til en løsning".

- Det er forudset, at parterne må rådføre sig for at kunne komme videre med forhandlingerne, siger hun videre.

Hector Rodriguez, der forhandler på vegne af præsident Maduro, siger, at han forventer en "kompliceret" forhandling, som vil føre til "enighed om demokratisk sameksistens", hvor parterne anerkender hinanden.

Oppositionslederens forhandler, Stalin Gonzalez, skriver på Twitter, at Venezuela har brug for "svar og resultater".

Han siger videre, at hans delegation vil "rådføre sig for at skabe fremskridt og bringe lidelserne til en afslutning".

/ritzau/AP