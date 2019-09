De unge trak læsset i historisk valg til EU-Parlamentet

Langt flere vælgere under 25 år stemte ved EU-valget i maj. Undersøgelse viser stigning på 14 procentpoint.

For første gang i knap 40 år var borgernes interesse for indflydelse i EU stigende, da de 28 medlemslande i foråret afholdt valg til Europa-Parlamentet.

En stor undersøgelse foretaget af Eurobarometer viser, at den første stigning i valgdeltagelsen siden 1979 især var båret af de unge vælgere.

Der kan ses en stigning i valgdeltagelsen for vælgere under 25 år på 14 procentpoint, mens stigningen for gruppen mellem 25 og 39 år var 12 procentpoint.

Den betydelige stigning i valgdeltagelsen viser ifølge EU-Parlamentets formand, David Sassoli, at "den yngre generation værdsætter deres demokratiske rettigheder".

- De mener, at EU er stærkere, når EU handler i fællesskab for at imødekomme deres bekymringer, siger David Sassoli i en pressemeddelelse.

50,6 procent af vælgerne stemte ved EU-valget i slutningen af maj. Det er den højeste valgdeltagelse siden valget i 1994, da 56,7 procent benyttede deres stemmeret.

Dengang var EU en helt anden størrelse. Der var blot 12 medlemslande.

I Danmark var interessen for EU-valget markant. 66 procent af vælgerne stemte. Ved valget fem år tidligere var valgdeltagelsen i Danmark 56 procent.

Af de 28 medlemslande steg stemmeprocenten i de 19 lande.

/ritzau/