Dead Kennedys-trommeslager død af hovedtraume

Den mangeårige trommeslager for Dead Kennedys er død af et hovedtraume efter et fald, siger politiet.

Darren Henley Peligro, som spillede trommer i den amerikanske punkgruppe The Dead Kennedys, er fredag død af et hovedtraume, som formentlig skyldes et fald.

Det skriver bandet på dets facebookprofil.

- Vi beder folk om at udvise respekt for familiens privatliv i denne svære tid. Tak for jeres tanker og trøstende ord, skriver Dead Kennedys.

I opslaget skriver bandet, at politiet mener, at trommeslageren er død, efter at han havde pådraget sig en skade i hovedet. Det skulle være sket efter et fald, mener politiet, der kalder dødsfaldet et uheld.

Darren Henley Peligro, der som regel bare omtales som D.H. Peligro, sluttede sig til Dead Kennedys i 1981 og spillede med gruppen, indtil den gik i opløsning i 1986.

I de efterfølgende år slog han kortvarigt på trommer i Red Hot Chili Peppers, inden han sammen med Dead Kennedys-bassist Klaus Flouride og en ny sanger, Brandon Cruz, lancerede bandet igen.

Darren Henley Peligro nåede kun to år i Red Hot Chili Peppers, inden han ifølge det svenske nyhedsbureau TT fik sparket på grund af problemer med alkohol og stoffer.

Alligevel står Peligro som et positivt minde hos Flea, som var med til at stifte Red Hot Chili Peppers i 1980'erne, og som har spillet bas for bandet lige siden.

- D.H. Peligro for evigt og evigt, skriver Flea i et opslag på sin profil på Twitter.

- Den sjoveste, venligste og mest rockende. Min kære bror, jeg er så taknemmelig for vores tid sammen, og jeg vil elske dig for evigt, afslutter Flea opslaget.

Dead Kennedys oprindelige sanger, Jello Biafra, som i tiden efter bandets opbrud i 1986 lå i juridiske slagsmål med resten af bandet, har også skrevet en lille hilsen til D.H. Peligro på sin instagramprofil.

- Hvil i fred, D.H., skriver Biafra.

