Debat i Armeniens parlament udløste masseslagsmål

En samling i Armeniens parlament udviklede sig onsdag til et masseslagsmål, efter at medlemmer af oppositionen begyndte at kaste vandflasker mod et medlem fra premierminister Nikol Pasjinians parti, Borgerkontrakt.

Temperamenterne kom angiveligt i kog, da taleren omtalte nogle af Armeniens tidligere forsvarsministre som "forrædere".

En henvisning til Armeniens nederlag sidste år i en militær konflikt med Aserbajdsjan om kontrollen over regionen Nagorno-Karabakh.

Det rapporterer det russiske nyhedsbureau Tass.

Sikkerhedsbetjente kunne på tv ses komme løbende ind i parlamentet for at dæmpe gemytterne. Parlamentets formand måtte også afbryde samlingen.

