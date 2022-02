Syv personer har mistet livet i oversvømmelser i Australien. En mand døde, da han forsøgte at krydse en å.

Dele af australsk storby står under vand efter kraftig regn

Dele af Australiens tredje mest folkerige by, Brisbane, står under vand mandag, efter at kraftig regn har udløst voldsomme oversvømmelser i millionbyen.

Mindst syv personer er blevet dræbt under oversvømmelserne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Oversvømmelserne i Brisbane og omegn er de værste siden 2011, hvor byen med 2,6 millioner blev oversvømmet af vandmasser, der dengang blev beskrevet som en hændelse, der kun finder sted en gang i et århundrede.

En 59-årig mand druknede søndag i den nordlige del af byen, da han forsøgte at krydse en oversvømmet å til fods og blev klemt fast i et hegn. Det oplyser delstaten Queenslands politi ifølge AP.

Beredskabstjenester i delstaten advarer også om livsfarlige oversvømmelser syd for Brisbane i dele af byen Gold Coast.

Beboere i området er blevet rådet til at søge ly, hvor de befinder sig, medmindre det er usikkert. Adgang til mange områder er desuden blevet afskåret på grund af de store vandmængder.

Siden søndag eftermiddag har beredskabsmyndigheder foretaget over 100 redningsaktioner til vands og modtaget mere end 8000 nødopkald.

Alle syv dødsfald er blevet registreret i Queensland, hvor Brisbane er hovedstad.

Der er desuden en eftersøgning i gang efter en sømand i 70'erne, der faldt over bord på sin båd i floden, der løber gennem det centrale Brisbane, lørdag.

Tusindvis af boliger og virksomheder i Brisbane er under vand eller i risiko for at komme det.

Queenslands transportminister, Mark Bailey, siger, at flere veje er blevet afskåret, og at tog- og færgeforbindelser er blevet aflyst.

- Vi kommer til at have lokale oversvømmelser i mange områder i et par dage endnu, siger Bailey.

Efter flere år med tørke og skovbrande har Australien oplevet en ekstraordinært våd sommer som følge af vejrfænomenet La Niña.

Under La Niña udløses en række vejr- og klimamæssige forandringer over store dele af kloden. Blandt andet kraftig nedbør i dele af Australien.

Vandmasserne i Brisbane er blevet vurderet til at toppe mindre end 50 centimeter fra rekorden i 2011, der lød på 4,46 meter over normalt niveau.

/ritzau/