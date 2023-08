Dele af dæmning i Braskereidfoss i Norge er kollapset

Dele af en dæmning i Braskereidfoss i det sydlige Norge kollapsede onsdag og vand strømmer igennem, rapporterer avisen VG.

Myndighederne havde overvejet at foretage kontrollerede sprængninger, efter at vand trængte ind i et kraftværk. Men det er nu besluttet at afvente udviklingen.

Braskereidfoss ligger omkring 165 kilometer nord for Oslo.

- Det er besluttet at afvente yderligere beslutninger fra Hafslund Eco, som ejer kraftværket, siger en ledende embedsmand i regionen Innlandet, Pål Erik Teigen, til NTB.

Han siger, at vand er begyndt at strømme gennem en vej og en jordvold på vestsiden af kraftværket og dæmningen.

- Det er bedst, hvis det sker lidt efter lidt. Det er en krævende situation, som vi ikke har nogen erfaringer med, siger Teigen, som gør det klart, at beslutninger om indgriben afhænger af udviklingen.

Politi, Civilforsvar og andre redningsenheder følger situationen tæt.

– Vi har gode ressourcer på stedet, og vi forbereder os på alle mulige scenarier, siger Teigen.

Tidligere er 15 huse blevet evakueret i området

I den indledende fase sagde politiets indsatsleder Merete Hjertø, at der var tale om en fare for en flodbølge ved dæmningen.

Norges væbnede styrker er blevet bedt om at hjælpe til i området. Kraftværket ligger ved Glomma-elven, som er den længste i Norge.

- Sprængningseksperter fra Norges væbnede styrker er på stedet og koordinerer indsatsen og vurderer løbende udviklingen i et samarbejde med politiet, siger militæret i en pressemeddelelse.

Efter uvejret er et automatisk åbnings- og lukkesystem ved dæmningen blevet sat ud af kraft. Det har medført, at vand er strømmet ind i kraftværket, som ikke længere er i drift.

