Delstat vil stoppe australske protester mod racisme

Man kan ikke bare tillade, at tusindvis overskrider coronaretningslinjer, mener flere australske politikere.

Australske myndigheder vil ad rettens vej forsøge at sætte en stopper for "Black Lives Matter"-protester i millionbyen Sydney.

Delstaten New South Wales havde oprindeligt sagt god for arrangementet, der skulle finde sted lørdag, da man troede, at blot nogle hundrede ville demonstrere.

Men deltagertallet er eksploderet til flere tusinde de seneste dage.

- Regeringen i New South Wales ville aldrig give grønt lyst til, at flere tusinde mennesker groft overskrider de sundhedsmæssige retningslinjer, siger delstatens premierminister, Gladys Berejiklian.

Delstatens højesteret skal tage stilling til sagen fredag eftermiddag lokal tid.

Udviklingen finder sted, efter at premierminister Scott Morrison har bedt folk om at udtrykke deres vrede over den sorte amerikaner George Floyds død på anden vis.

Floyd døde under en anholdelse, hvor en politibetjent i over otte minutter pressede et knæ ned mod hans hals.

- Sundhedsrådene er meget klare. Det er ikke en god idé at tage afsted, har Morrison sagt.

- Lad os finde en bedre måde at udtrykke de her følelser. Lad os bruge vores friheder på ansvarlig vis.

En demonstration i den næststørste australske by, Melbourne, står fortsat til at finde sted med delstaten Victorias accept.

Her opfordrer premierminister Daniel Andrews dog også folk til at holde sig væk.

Protester mod racisme og politivold har spredt sig til mange steder i verden under bevægelsen "Black Lives Matter".

De australske protester vil også sætte fokus på politiets behandling af landets oprindelige folk, aboriginerne. Det gælder blandt andet flere dødsfald i politiets varetægt.

Australien har de seneste uger haft daglige coronasmittetal på lidt under eller over ti. Der er 490 smittede aktuelt og 25 på hospitalet.

