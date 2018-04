Delstaten Alabama vil henrette 83-årig fange

22 år efter at være blevet dømt til døden skal en 83-årig bombemorder henrettes torsdag i delstaten Alabama.

Den amerikanske delstat Alabama planlægger at henrette den ældste person, siden dødsstraffen blev genindført i 1977. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Walter Leroy Moody Jr. sendte 16. december i 1989 en pakkebombe til en statslig dommer i byen Mountain Brick i delstaten.

Ifølge anklageren ved hans retssag var han sur på retssystemet, fordi en domstol nægtede at annullere en dom for besiddelse af en rørbombe. Dommen forhindrede ham i at studere jura.

Otte dage før jul i 1989 åbnede dommer Robert S. Vance en pakke i sit køkken efter en dag i haven. Den efterfølgende eksplosion sprængte hjemmet, dræbte dommeren omgående og sårede dommerens kone.

Walter Leroy Moody Jr. blev i 1991 dømt af en føderal domstol til syv gange livstid plus 400 år fængsel for eksplosionen. Domstolen fandt, at han havde sendt i alt fire pakkebomber.

En bombe til en organisation for sorte rettigheder, ligesom Moody er blevet sat i forbindelse med pakkebombe, der dræbte en sort borgerretsforkæmper.

Fem år senere blev han af delstatens domstol dømt til døden.

Torsdag amerikansk tid - det der svarer til natten til fredag dansk tid- er det meningen, at Walter Leroy Moody Jr. skal have sin dødelige indsprøjtning

