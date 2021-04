Delstaten Bayern vil købe Sputnik V-vaccine af Rusland

Bayersk udmelding kommer, kort tid efter at EU-kommissær sagde, at "vi har absolut ikke brug for Sputnik V".

Bayern vil købe 2,5 millioner doser af Ruslands Sputnik V vaccine mod coronavirus, hvis den bliver godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Det siger ministerpræsidenten i den sydlige tyske delstat, Markus Söder.

Han siger, at opkøbet af Sputnik-vaccinen formentlig vil finde sted i juli.

EU-kommissær Thierry Breton sagde i sidste måned, at EU ikke har brug for Ruslands coronavaccine Sputnik V, fordi immunitet i Europa ifølge ham kan opnås gennem europæisk vaccineproduktion.

- Vi har absolut ikke brug for Sputnik V, sagde Thierry Breton i et tv-interview.

Meldingen kom, på trods af at EU-Kommissionen er blevet kritiseret for, at den europæiske vaccineudrulning går for langsomt.

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at vaccinationsprogrammerne i EU foregår "uacceptabelt langsomt". Det forlænger pandemien, sagde WHO's direktør for Europa, Hans Kluge, i sidste uge.

Han advarede om, at situationen er "mere bekymrende nu, end den har været i adskillige måneder".

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, opfordrer onsdag til, at folk, som er vaccineret, skal have mere frihed, når den tredje bølge med mange smittetilfælde er forbi.

- De kan få flere frihedsrettigheder i stadier - blandt andet med hensyn til at gå i butikker og til frisør, siger Spahn.

Det tyske Robert Koch Institut, RKI, der er en pendant til Statens Serum Institut i Danmark, siger, at personer, som har fået begge vaccinationer, ikke skal i karantæne og bør behandles som folk, der er testet negative.

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, opfordrer imidlertid til ens regler på landsplan.

/ritzau/Reuters