Delstater i USA anlægger sag for at genforene migrantfamilier

Demokratiske delstater vil med sagsanlæg sikre, at migrantbørn genforenes med deres forældre.

17 amerikanske delstater og Washington D.C. har anlagt sag i Seattle for at tvinge præsident Donald Trumps regering til at genforene familier, som er blevet skilt ved Mexicos grænse.

Blandt delstaterne, som alle ledes af Demokraterne, er Washington, New York og Californien.

Det er den første sag, der anlægges af amerikanske delstater i forlængelse af det meget omdiskuterede spørgsmål om håndtering af migranter.

Amerikansk grænsepoliti har den seneste tid fjernet omkring 2300 børn fra deres forældre. Det har ført til voldsom kritik både i USA og fra organisationer og politikere i udlandet.

I sidste uge udstedte den amerikanske præsident et dekret om at stoppe den udskældte praksis.

Men de klagende delstater mener, at dekretet i realiteten ikke hjælper børn, der allerede er skilt fra deres forældre.

Ifølge klagen ved domstolen i Seattle har migranterne heller ikke fået en rimelig behandling af deres asylansøgning.

Donald Trump har tirsdag med republikanske kongresmedlemmer i Washington drøftet finansieringen af en lovet grænsemur til Mexico.

Onsdag skal Repræsentanternes Hus stemme om et lovforslag fra Det Republikanske Parti, der lægger op til at afsætte 25 milliarder dollar til muren.

Grænsemuren er et løfte, som Trump kom med allerede under valgkampen, før han blev præsident.

/ritzau/AP