Delta-variant spreder sig blandt yngre uvaccinerede finner

Delta-varianten driver coronasmitten mod nye højder i Finland.

Torsdag er der således registreret et rekordhøjt antal nye smittede på en dag med 1024 smittetilfælde.

Det oplyser det finske Institut for Sundhed og Velfærd og sundhedsministeriet ifølge det svensksprogede medie Hufvudstadsbladet.

På et pressemøde kalder Anna Katz, som er projektchef hos instituttet, dagens smittetal for en ærgerlig rekord.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ser man over en lidt længere periode, er smittetendensen også stigende.

I løbet af ugen 2. til 8. august blev der registreret 5017 smittetilfælde, og ugen forinden var tallet 4618.

Det er især blandt uvaccinerede unge voksne, at smitten nu spreder sig i Finland.

Det er også yngre voksne, som står for størstedelen af nyindlæggelserne, siger sundhedsministeriets direktør, Pasi Pohjola.

Onsdag blev det ifølge det finske medie Yle oplyst, at 83 personer var indlagt.

Finland er i et internationalt perspektiv et af de lande, der har klaret sig bedre under pandemien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt er 995 registreret døde med covid-19 i landet, hvor der bor omkring 5,5 millioner mennesker.

I Danmark, som har et indbyggertal på omkring 5,8 millioner, er i alt 2554 registreret døde med covid-19.

Der kan dog være forskelle på opgørelsesmetoder.

Senest pandemien toppede i Finland var i marts.

Fra myndighedernes side havde man håbet, at sæsoneffekten og de stigende vaccinationsrater, ville holder smitten nede hen over sommeren.

Men smittetallene begyndte allerede at stige i juni, og de steg yderligere i juli, hvor fodboldfans vendte hjem efter at have set Finlands EM-kampe, skriver Reuters.

I løbet af sidste uge var i alt 9880 personer i karantæne, hvilket også er rekord under pandemien, skriver YLE.

Senere torsdag skal den finske regering mødes for at diskutere landets strategi.

Over 82 procent af finnerne har fået mindst en vaccinedosis, og 48 procent er blevet færdigvaccineret, oplyser Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC) ifølge Reuters.

/ritzau/