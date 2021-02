Demokrat anlægger civilt søgsmål mod Trump efter optøjer

Efter at Donald Trump blev frifundet i en rigsretssag, indledes der nu et civilt søgsmål mod ekspræsidenten.

Det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus i USA, Bennie Thompson, har indledt et civilt søgsmål mod tidligere præsident Donald Trump og hans advokat Rudy Giuliani.

Søgsmålet går på, at Donald Trump og hans advokat i samarbejde med de højreradikale grupper Proud Boys og Oath Keepers skulle have opildnet til at storme Kongressen 6. januar i år.

- Gennem deres ledende rolle handlede tiltalte Proud Boys og Oath Keepers ved at lede angrebet på Capitol (den amerikanske regeringsbygning, red.), mens en horde af vrede mennesker fandt vej ind i Kongressen på opfordring fra tiltalte Trump og Giuliani, lyder det i søgsmålet.

Donald Trump blev lørdag frifundet for netop dette ved en rigsretssag i det amerikanske Senat.

/ritzau/Reuters