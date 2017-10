Demokrat beskylder Trump for kynisme i samtale med soldats enke

USA's præsident beskylder kongresmedlem for at lyve om samtale, som han havde med enke efter dræbt soldat.

Præsident Donald Trump afviser onsdag ifølge CNN beskyldninger fremsat af et kvindeligt demokratisk medlem af Kongressen.

Frederica Wilson siger, at præsidenten fremsatte en kynisk bemærkning i et telefonopkald til en enke, efter at en amerikansk soldat blev dræbt i et baghold i Niger.

Ifølge beskyldningerne sagde Trump til enken, at soldaten "vidste, hvad han gik ind til, men jeg går ud fra, at det alligevel gør ondt."

- Det kvindelige demokratiske kongresmedlem har fuldstændigt opfundet, hvad jeg skulle have sagt til en soldat, som døde under en mission, og jeg har beviser på det. Trist! skriver Trump i et tweet.

Han har ikke sagt, hvilken form for bevis som han har, oplyser CNN, der har rettet henvendelse til Det Hvide Hus om sagen.

Beskyldningerne mod Trump har intensiveret en debat om Trumps reaktioner på angrebet i Niger og hans håndtering af sine pligter som den øverstkommanderende for de væbnede styrker.

Det tog flere dage, før Trump kommenterede angrebet i Niger tidligere på måneden, hvor fire amerikanske soldater blev dræbt ved et bagholdsangreb nær grænsen til Mali. De dræbte amerikanere tilhørte en specialstyrke.

Trump kom galt afsted, da han tidligere i denne uge fejlagtigt hævdede, at tidligere præsident Barack Obama ikke ringede familier til faldne soldater op.

Demokraten Frederica Wilson, som er valgt ind i Repræsentanternes Hus i Florida, fremsatte tirsdag sin opsigtsvækkende påstand om Trumps bemærkning til enken, idet hun siger, at hun var til stede, da telefonsamtalen fandt sted.

Enken til sergent La David Johnson, som var blandt de fire dræbte soldater ved bagholdsangrebet i Niger den 4. oktober, brød ifølge Wilson sammen efter at have talt med præsidenten.

- Jeg har beviser på, at denne mand er en syg mand, siger Wilson om den amerikanske præsident til CNN i en reaktion på Trumps tweet.

Wilson siger, at Trump end ikke kendte den dræbte soldats navn, da han ringede enken op.

- Jeg har ingen grund til at lyve om USA's præsident i en sag om en død soldat i mit område, siger hun til CNN.

Johnson's båre blev tirsdag bragt til Miami, og Trumps opkald til enken fandt sted lidt tidligere.

En talsmand for Det Hvide Hus sagde tirsdag, at præsidentens samtaler med familier til amerikanske helte, som har ofret deres liv, er private.

Familien til den dræbte soldat har ikke udtalt sig til CNN.

/ritzau/