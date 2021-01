Demokraten Jon Ossoff erklærer valgsejr i Georgia

Der er optalt 98 procent af stemmerne i Georgia. Ossoff står til at få 50,2 procent.

Demokraten Jon Ossoff siger i video, at han har vundet senatsvalget i Georgia i USA over republikaneren David Perdue. Det skriver AFP. Ikke alle stemmer er talt op.

Hvis en sejr til Ossoff bliver bekræftet, får Demokraterne kontrollen over Senatet. Det vil give den kommende præsident, Joe Biden, langt større muligheder for at få sin politik gennem Kongressen.

Der er optalt 98 procent af stemmerne i Georgia. Ossoff står til at få 50,2 procent, mens Perdue står til 49,8 procent.

Amerikanske medier udpegede tidligere onsdag demokraten Raphael Warnock til sejrherre over republikaneren Kelly Loeffler i kampen om det andet sæde i Senatet fra Georgia.

/ritzau/AFP